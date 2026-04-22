Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus'un LinkedIn Profili Gündem Oldu! (Bir Ara Profil Fotoğrafı Bile Yokmuş)

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un LinkedIn profili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ternsu'un profilinin çok sade olması dikkat çekti ve "LinkedIn gerçekten önemli mi?" sorularını gündeme getirdi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bu hafta Apple’dan tüm teknoloj dünyasının gündemine bomba gibi düşen bir haber gelmişti. 15 yıldır şirketin patronluğunu üstlenen Tim Cook’un CEO’luk görevinden ayrılacağı ve yerini şirketin Baş Donanım Sorumlusu olan John Ternus’a bırakacağı açıklanmıştı. Değişimin Eylül 2026’da gerçekleşeceği de duyurulmuştu.

John Ternus ile Apple’ın başında artık bir mühendis ve ürün odaklı bir kişi göreceğiz. Bu da heyecan verici ve Apple’ın çok daha inovatif, donanımları öne çıkaran bir şirkete dönüşebileceği anlamına geliyor. Ternus’la ilgili ilginç bir olay da var. O da LinkedIn profili. Yeni Apple CEO’sunun profili sosyal medyada viral oldu.

John Ternus’un LinkedIn profilinin sadeliği sosyal medyada çok konuşuldu

Ternus’un LinkedIn profili gündeme geldiğinde profilde herhangi bir profil fotoğrafı bulunmuyordu. Deneyimler tarafında sadece Virtual Research isimli şirkette 1997-2001 arasında yaptığı mühendislik görevi ve 2001’den günümüze uzanan Apple deneyimi var. Buna ek olarak bir de eğitim aldığı üniversiteyi görüyoruz. Bunlar dışında Ternus hiç paylaşım yapmamış, beceriler gibi alanları hiç doldurmamış. Sadece profilin gündeme gelmesinin ardından şu anda bir profil fotoğrafı eklemiş.

Profil, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan, LinkedIn’in kariyer için o kadar da önemli olmadığını ve 4 trilyon dolarlık dünyanın en büyük şirketlerinden birinin patronunun bile böyle bir profile sahip olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

