Apple CEO’su Tim Cook'tan 'George Floyd' Açıklaması

Apple CEO’su Tim Cook, çalışanlara gönderdiği e-postada, George Floyd'un polis tarafından gözaltına altına alınırken hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Cook ayrıca ayrımcılık sorununa odaklanan birden fazla sivil toplum kuruluşuna bağış yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Aylardır COVID-19 salgını ile mücadele eden ABD, odağını bir anda George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinden sonra başlayan protestolara çevirdi. Minnesota eyaletinin kentlerinden Minneapolis'te yaşanan olayda bir polis memuru, Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına basarak, nefessiz kalmasına neden olmuştu.

ABD’de 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınını ikinci plana atan olayla ilgili gerçekleşen protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir tarafına yayıldı. Polis ve göstericiler arasındaki gerginlik giderek artarken, dün itibarıyla 15 eyalette Ulusal Muhafız Birlikleri sokağa indi.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler, altıncı günü tamamladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren bu trajik olayla ilgili çalışanlarına bir e-posta gönderen Apple CEO’su Tim Cook, ABD tarihinin bir parçası olan ayrımcılığa vurgu yaptı. Cook, “Şu anda, milletimizin ruhunda ve milyonlarca insanın kalbinde derinlemesine kazınmış bir acı var. George Floyd'un akılsızca öldürülmesi ve ırkçılık geçmişinin neden olduğu korku, ayrımcılık ve öfke ile yüzleşmeliyiz” dedi.

Geçmişten gelen ırkçılık ve ayrımcılığın bugün hala toplumsal yaşamda kendini gösterdiğini belirten Apple CEO’su, “Bunu adalet sistemimizde, sağlık sisteminde, mahalle hizmetlerindeki eşitsizliklerde ve çocuklarımızın aldığı eğitimde görüyoruz. Yasalarımız değişmiş olsa da gerçek şu ki, yasalar hala herkes için eşit olarak uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.

Protestolar sırasında göstericiler tarafından yağmalanan mağazalardan biri de Apple Store olmuştu

“Floyd'un ölümü, yüksek eşitlik ve adalet ideallerine uyan bir gelecek inşa etmemiz gerektiğine dair şok edici ve trajik bir kanıt” diyen Cook, Apple'ın ayrımcılık sorununa dair çalışmalar yürüten birden fazla sivil toplum örgütüne bağış yapacağını da sözlerine ekledi. Apple ayrıca ülke çapındaki protestolar nedeniyle ABD'deki mağazalarını kapattığını açıkladı.