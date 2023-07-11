Apple’ın tanıtımını 2 sene önce yaptığı bilim kurgu temalı dizi ‘Foundation’ın ilk bölümü yayınlandı. Üstelik ilk bölümü, Apple TV+ üyeliğine ihtiyaç duyulmadan YouTube üzerinden izlenebiliyor.

Isaac Asimov'un ödüllü romanlarına dayanan dizi, galaktik imparatorluğun çöküşü sırasında bir grup sürgünün insanlığı kurtarmak ve medeniyeti yeniden inşa etmek için çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

Bilim kurgu severleri ağına düşüren dizinin ilk bölümü sürpriz bir şekilde YouTube'da yayınlandı.

‘Foundation’, dizisini, YouTube üzerinden kolayca izleyebilirsiniz.

Apple; haziran ayının sonunda başka bir dizinin daha ilk bölümünü Twitter’dan yayınlamıştı

Apple’ın orijinal filmlerinden bir diğeri Silo’nun yalnızca ilk bölümü, Twitter üzerinden yayınlandı ve herkes tarafından izlenebildi. Bir distopya dizisi olan Silo, dünyadaki son on bin insanın, onları dışarıdaki ölümcül dünyadan koruyan kilometrelerce derinlikteki evleri anlatıyordu.

Ayrıca, Exxen ve BluTv gibi platformların da bazı yapımlarının ilk bölümü YouTube üzerinden yayınlanmıştı

Herkesin ücretsiz ve kolayca erişebileceği platformlarda yayınlanan yapımlar, kullanıcıları daha fazlasını izlemek için orijinal platformlara yönlendirmek adına oldukça mantıklı bir adım. Hatırlarsanız, Gibi’nin ilk bölümü de YouTube üzerinden yayınlanmıştı: