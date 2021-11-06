Bir süredir Project Titan adını verdiği elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışan Apple transferlerine devam ediyor. Apple son olarak, eski Tesla mühendisi Christopher Moore’u proje kadrosuna kattı.

Tesla’nın zirvede olduğu ve öncülük ettiği elektrikli - otonom araç piyasası gün geçtikçe genişliyor. Diğer otomotiv firmalarının da dikkatini çeken elektrikli otomobiller konusunda en dikkat çekici atak Apple’dan gelmişti. Apple Car adıyla anılan fakat şimdilik sadece dedikodularla ve tahminlerle bilinen aracın 2024 yılında karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Piyasa sürdüğü her ürün büyük bir ilgiyle karşılaşan Apple, elektrikli otomobil konusunda ise yavaş ve kontrollü bir tutum sergiliyor. Elektrikli otomobil projesi için daha önce birçok transfere imza atan Apple, son olarak eski Tesla’nın eski mühendislerinden Christopher Moore’u proje kadrosuna dahil etti. Apple ya da Tesla’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Apple elektrikli otomobil projesine çok önem veriyor

Apple geçtiğimiz süreçlerde ise BMW’nin yöneticileri arasında bulunan Ulrich Kranz’ı ve Mercedes ve Porsche’nin mühendislerini projesine dahil etmişti. Tüm bu gelişmelere bakıldığında Apple’ın elektrikli otomobil projesi için sağlam bir kadro oluşturmaya çalıştığı ve bu projeye çok önem verdiği anlaşılıyor. Apple, üzerinde çalıştığı elektrikli ve otonom otomobile ilişkin batarya konusunda ise zorlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın, batarya konusunda Çinli CATL ve BYD arasında kaldığını fakat ikisiyle de anlaşma sağlayamadığını haberimizde belirtmiştik. Şirketlerin teklifi reddetmesinin sebebi olarak ise Apple’ın bir firmanın ekip toplayarak ABD’de batarya üretim tesisleri kurmasını istemesi gösteriliyor.