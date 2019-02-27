Apple, Eski iPhone'ların Yenilerden Daha Fazla Satılması Konusunda Endişeli

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iPhone XR ve daha eski modellerin, XS ve XS Max'tan daha fazla talep görmesi Apple'ı endişelendiriyor.

Apple, iPhone satışlarında beklediğinden daha fazla artış kaydetti. UBS analisti Timothy Arcuri tarafından yayınlanan rapor, Haziran 2019 çeyreği için belirlenen satış tahminlerini 32,5 milyondan 34,5 milyona çıkarıldığını gösteriyor.

Bahsi geçen bu artışın en büyük sebebi olarak daha ucuz ve eski iPhone'lara olan ilginin artması gösteriliyor. Arcuri, iPhone XR siparişlerinin 3 milyon kadar artmasını beklerken, iPhone XS ve XS Max'ın bu oranın altında kalmasını bekliyor.
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XS ve XS Max'e göre daha uygun fiyatlı olan iPhone XR'ın ve diğer düşük fiyatlı modellerin daha fazla satılması, şirketin satış periyotlarını sekteye uğratabilir. Böyle bir değişim, Apple gibi büyük bir markanın bile öngöremeyeceği bir durum. UBS analistleri, Haziran 2019 çeyreği için olan ASP tahminlerini 683 dolardan 655 dolara düşürdü. Buna ek olarak Küresel Bankacılık Merkezi, Apple'ın önceki dönem 50 milyar dolar olan gelirinin 50,4 milyar dolara çıktığını açıkladı.
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Timothy Arcuri, Apple'ın iPhone satışlarında en yüksek donanımlı cihazların yerine daha uygun modellerin daha fazla satılmasının şirket adına endişe verici olduğunu belirtti. Apple, modeller arasındaki satış dengesini sağlamak için önümüzdeki dönemlerde yeni bir indirim politikası izleyebilir.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Analyst-says-iPhone-shipments-have-turned-the-corner_id114132
Etiketler: apple, iphone, ubs
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