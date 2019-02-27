Xiaomi, 2019'da Avrupa Mağazalarının Sayısını 3’e Katlayacak

Çinli üretici Xiaomi, Avrupa’da 50’nin altında olan mağaza sayısını bu yıl sonuna kadar 150’nin üzerine taşımayı planlıyor.

Çinli telefon üreticileri, son dönemde ABD pazarında büyük sıkıntılarla boğuşmak durumunda kaldı. En çok Huawei köşeye sıkıştırılsa da Xiaomi için de ABD şu anda çok cazip bir pazar değil.

Çinli üreticiler de haliyle ilgilerini başka pazarlara, özellikle Avrupa’ya yöneltmiş durumdalar. Son olarak Xiaomi, kıtada bulunan mağaza sayısını en az 3’e katlama planları içerisine girdi. Şu anda 50’den az mağazası bulunan firma, yıl sonuna kadar mağaza sayısını 150’nin üzerine çıkarmayı planlıyor. Xiaomi Başkan Yardımcısı Wang Xiang, Avrupa’nın kendileri için büyük bir hedef olduğunu söylüyor.

Çinli üreticiler, her geçen gün Avrupa’da daha yayılmacı hale geliyor. Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo ve OnePlus’ın Avrupa pazarındaki payları her geçen gün daha da artıyor. 2018 sonunda Canalys’in açıklamalarına göre üretilen telefonların %32’si Avrupa’ya satıldı.

Bu kaymanın çeşitli sebepleri var. Bunlardan biri, ABD’li telefon kulanıcılarının telefonlarını genelde faturaya ek tarifelerle alması. Bu firmaları yabancı ürünler kullanmaya ikna etmek zor. Bir diğeri ise ABD’li istihbarat örgütlerinin Çinli üreticilere karşı cephe almış olması. Huawei ve ZTE özellikle bu örgütlerin hedefinde bulunuyor. FBI, CIA ve NSA, insanları Huawei kullanmamaları konusunda özellikle uyarıyor.

Avrupa’ya odaklanmak ise Çinli üreticilere büyüme şansı veriyor. Avrupa’da geçen yıl Xiaomi geçen yıl %62, Huawei ise %52 daha fazla telefon satışı yaptı.

Çinli telefon üreticileri daha önce yüksek özelliklere sahip, düşük fiyatlı telefonlar üretmeleriyle biliniyorlardı. Bunu zaman zaman yapmaya devam etseler de çoklu kamera sistemi ve çerçevesiz tasarım gibi yenilikleri de rakiplerinden önce piyasaya sürmeyi başardılar.