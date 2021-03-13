Teknoloji devi Apple, bugün kendi uygulamalarıyla hangi kullanıcı verilerini topladığını gösteren bir sayfayı yayına açtı. Sayfada Apple'ın tüm uygulamalarına yer verildi.

Son haftalarda artan gizlilik endişelerinin ardından şirketlerde şeffaflığa dair önemli hareketler gördük. Bu hareketlerden en sonuncusuysa Apple tarafından yapıldı. App Store'da tüm uygulamaların hangi bilgileri topladığını gösteren şirket, bu kez kendi uygulamalarıyla hangi bilgileri topladığını gösteren özel bir internet sayfası oluşturdu.

Apple'ın 'Gizlilik' sayfası altında açılan 'Labels (Etiketler)' sayfasında şirketin tüm uygulamalarının topladığı bilgiler gösteriliyor. Sayfada alfabetik sırayla toplamda 62 uygulama yer alıyor. Uygulamalardan birine tıkladığınızda karşınıza o uygulamanın hangi verilerinizi kullandığı bilgisi çıkıyor. Tablo, App Store'daki tabloyla aynı görünümü taşıyor.

Tüm Apple uygulamalarının topladığı verileri tek bir sayfada görün:

Apple'ın yayınladığı internet sayfası, telefonlarda ön yüklü olarak gelen uygulamaların hangi bilgilerimizi topladığına daha düzenli bir şekilde ışık tutmuş oldu. Apple, kendi uygulamalarının hangi bilgileri topladığını hâlihazırda uygulamaların destek sayfalarında gösteriyordu. Fakat yeni sayfayla birlikte tüm uygulamaları aynı sayfada uğraşmadan inceleyebileceksiniz.

Bunun yanı sıra Apple, kendi uygulamalarının hiçbirinin kullanıcının takip edilmesini sağlayacak veriyi toplamadığını belirtti. Apple dışındaki uygulamalar, bahsettiğimiz veriyi toplamak için kullanıcısından izin almak zorunda. Fakat Apple, uygulamalarını ön yüklü olarak sunduğundan dolayı böyle bir şeyin güvencesini vermesi oldukça önemli.

Apple, iOS 14.5 işletim sistemi sürümüyle birlikte uygulama geliştiricilerine de uymaları gereken yeni bir politika sunacak. Bu politikayla geliştiriciler, kullanıcılardan toplayacakları verilerin tümü için öncelikle iOS kullanıcısının iznini almak zorunda kalacak. Kullanıcı izin vermediği takdirde istenilen verilere erişilemeyecek.