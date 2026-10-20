ChatGPT Slides Kullanıma Sunuldu: Peki Neler Yapılabiliyor?

OpenAI, sohbetleri ve dosyaları anında profesyonel sunumlara dönüştüren yeni ChatGPT Slides özelliğini kullanıma sundu.

OpenAI, geçtiğimiz ay Pages, Slides ve Sheets gibi üretkenlik araçlarını bir araya getiren ChatGPT Space ekosistemini duyurmuş, sunum ve elektronik tablo özelliklerinin daha sonra yayınlanacağını belirtmişti.

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Beklenen adım atıldı ve ChatGPT Slides resmî olarak kullanıma sunulmaya başladı. Artık tek bir komutla hem mevcut sohbet geçmişinizi hem de yüklediğiniz dosyaları profesyonel sunumlara dönüştürmek mümkün.

Şablon desteği ve gerçek zamanlı ortak çalışma

ChatGPT'nin resmî X hesabı üzerinden duyurulan Slides özelliği, kullanıcıların sohbetlerden, dosyalardan ya da hazırlanan taslaklardan doğrudan sunum oluşturmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar sıfırdan içerik üretebildikleri gibi sistemde yer alan hazır şablonları da tercih edebiliyor.

Tıpkı Google Slides ortamında olduğu gibi oluşturulan sunum slaytları ekip üyeleriyle paylaşılabiliyor. Davet edilen çalışma arkadaşları sunum üzerinde eş zamanlı olarak düzenlemeler yapabiliyor ve geri bildirim bırakabiliyor. Üstelik ChatGPT, ekip üyelerinin eklediği yorumları ve geri bildirimleri analiz ederek sunumu otomatik olarak güncelleyebiliyor. Hazırlanan sunumlar doğrudan PowerPoint veya Google Slides gibi popüler uygulamalarda açılabiliyor, ayrıca PDF ya da PowerPoint dosyası formatında cihaza indirilebiliyor.

ChatGPT Slides şu anda Pro, Business ve Enterprise planlarına dahil olan kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Uygun aboneliğe sahip kullanıcılar, yapay zekâya bir dosya ya da sohbet üzerinden sunum hazırlamasını söyleyerek özelliği hemen kullanmaya başlayabiliyor. ChatGPT Plus aboneleri ise şu aşamada ChatGPT Space kapsamındaki Slides özelliğinden yararlanamıyor.