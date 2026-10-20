Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT Slides Kullanıma Sunuldu: Peki Neler Yapılabiliyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, sohbetleri ve dosyaları anında profesyonel sunumlara dönüştüren yeni ChatGPT Slides özelliğini kullanıma sundu.

ChatGPT Slides Kullanıma Sunuldu: Peki Neler Yapılabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, geçtiğimiz ay Pages, Slides ve Sheets gibi üretkenlik araçlarını bir araya getiren ChatGPT Space ekosistemini duyurmuş, sunum ve elektronik tablo özelliklerinin daha sonra yayınlanacağını belirtmişti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Beklenen adım atıldı ve ChatGPT Slides resmî olarak kullanıma sunulmaya başladı. Artık tek bir komutla hem mevcut sohbet geçmişinizi hem de yüklediğiniz dosyaları profesyonel sunumlara dönüştürmek mümkün.

Şablon desteği ve gerçek zamanlı ortak çalışma

ChatGPT'nin resmî X hesabı üzerinden duyurulan Slides özelliği, kullanıcıların sohbetlerden, dosyalardan ya da hazırlanan taslaklardan doğrudan sunum oluşturmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar sıfırdan içerik üretebildikleri gibi sistemde yer alan hazır şablonları da tercih edebiliyor.

Tıpkı Google Slides ortamında olduğu gibi oluşturulan sunum slaytları ekip üyeleriyle paylaşılabiliyor. Davet edilen çalışma arkadaşları sunum üzerinde eş zamanlı olarak düzenlemeler yapabiliyor ve geri bildirim bırakabiliyor. Üstelik ChatGPT, ekip üyelerinin eklediği yorumları ve geri bildirimleri analiz ederek sunumu otomatik olarak güncelleyebiliyor. Hazırlanan sunumlar doğrudan PowerPoint veya Google Slides gibi popüler uygulamalarda açılabiliyor, ayrıca PDF ya da PowerPoint dosyası formatında cihaza indirilebiliyor.

ChatGPT Slides şu anda Pro, Business ve Enterprise planlarına dahil olan kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Uygun aboneliğe sahip kullanıcılar, yapay zekâya bir dosya ya da sohbet üzerinden sunum hazırlamasını söyleyerek özelliği hemen kullanmaya başlayabiliyor. ChatGPT Plus aboneleri ise şu aşamada ChatGPT Space kapsamındaki Slides özelliğinden yararlanamıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

ChatGPT, Arama Motorlarının Bulamadığı Yüz Milyonlarca Sayfayı Keşfetti!

ChatGPT, Arama Motorlarının Bulamadığı Yüz Milyonlarca Sayfayı Keşfetti!

Gemini YouTube ile Nasıl Kullanılır?

Gemini YouTube ile Nasıl Kullanılır?

ChatGPT'nin Chrome Eklentisine Dev Güncelleme Geldi: İşte Yenilikler

ChatGPT'nin Chrome Eklentisine Dev Güncelleme Geldi: İşte Yenilikler

YÖK'ten Ücretsiz Yapay Zekâ Eğitimini Kaçırmayın: İşte Yapay Zekâ Okulu'nun Detayları ve Başvuruları

YÖK'ten Ücretsiz Yapay Zekâ Eğitimini Kaçırmayın: İşte Yapay Zekâ Okulu'nun Detayları ve Başvuruları

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

Yapay Zekâ, Koskoca Skoda'nın Tasarımcısını Bile Korkutmuş (Sebebi Malum)

Yapay Zekâ, Koskoca Skoda'nın Tasarımcısını Bile Korkutmuş (Sebebi Malum)

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Google Translate’in Android Sürümü Baştan Aşağı Yenilendi: Neler Değişti?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com