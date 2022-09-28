Apple, iPhone 14 Üretimini Artırma Kararından Vazgeçti

Apple'ın iPhone 14 üretimini artırma kararından vazgeçtiği ortaya çıktı. İsimsiz kaynaklara göre iPhone 14'e olan talebin düşüklüğü, şirketin planlarını değiştirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'de yer alan bir habere göre; Apple, 7 Eylül'de tanıttığı iPhone 14 ailesinin üretim süreciyle ilgili yeni bir karar aldı. Bu karar, iPhone 14'e olan talebin pek de beklendiği gibi olmadığını ortaya koyuyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Apple, ilk aşamada iPhone 14 üretimini artırmak istedi. Hatta bu noktada üretim tesislerine talimat gönderildi ve üretilmesi gereken iPhone 14 sayısı 6 milyon kadar artırıldı. Ancak gelinen son noktada bu karardan vazgeçilmiş durumda. İddialara göre Apple, iPhone 14 üretimini geçtiğimiz yılki talimatları doğrultusunda iPhone 13 ile aynı seviyede tutacak.

Apple'ın iPhone 14 hedefi 90 milyon adet

Edinilen bilgilere göre; Apple, önümüzdeki süreçte 90 milyon adet iPhone 14 üretimi gerçekleştirecek. Bloomberg kaynaklarına göre öncelik, daha fazla ilgi gören Pro modellere kaydırılacak. İlgi noktasında en merak edilen ürün ise iPhone 14 Plus. İlk kez bu yıl satılacak Plus modelin üretim süreciyle ilgili nasıl bir karar verileceğini en az birkaç ay sonra göreceğiz. Peki Apple, iPhone 14 üretimi için neden böyle radikal bir karar almış olabilir?

Aslına bakacak olursak iPhone 14'ün standart versiyonunun ilgi görmemesi, çok da şaşırtıcı değil. Zira şirket, bu yıl dikkat çeken bir karara imza attı ve iPhone 14 ile iPhone 14 Plus'ta geçtiğimiz yıl tanıttığı A15 Bionic işlemciyi kullandı. Açık konuşmak gerekirse bu durum, tüketicinin ilgisini Pro modellere çekti. Zira iPhone 14 ile iPhone 13 Pro arasındaki ufak tefek farklar vardı. İşte tüm bunlar, Apple'ın iPhone 14 üretim kararını etkilemiş gibi görünüyor...