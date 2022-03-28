iPhone 14 Pro, İlk iPhone'dan Bile Kalın Olacak: Peki Neden?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ile ilgili konuştu. İddialara göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te 48 MP ana kamera yer alacak. Bu da telefonun kamera çıkıntısını iyice artıracak. İddialar gerçek çıkarsa iPhone 14 Pro'nun arkasında neredeyse yarım santimetrelik çıkıntı olacak.

Akıllı telefon sektörünü yakından takip edenler bir süredir Apple'ı yakın markaja aldı. Zira Samsung, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2022 model amiral gemisi telefonu Galaxy S22 ailesini tüketicilerle buluştu. Şimdiyse sırada Apple var. Şirket, eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14 ailesini tüketicilerle buluşturacak. Hal böyle olunca da iPhone 14 ailesi ile ilgili iddia kazanı kaynamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde; iPhone 14 Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve telefonun ölçülü teknik çizimleri açığa çıktı. Paylaşılan görüntüler, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te iPhone 13 ailesine kıyasla daha büyük kamera çıkıntıları olacağını ortaya koydu. Şimdi, bu görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro'daki kamera çıkıntısının neden daha büyük olduğunu açıkladı.

48 MP ana kamera geliyor

*Sol tarafta iPhone 14 Pro Max'e, sağ tarafta ise iPhone 14 Pro'ya ait teknik çizim detaylarını görüyorsunuz.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Ming-Chi Kuo, kamera çıkıntısının büyük olmasının nedenini telefonun ana kamerasına bağladı. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 12 MP ana kamera kullanıldığını ifade eden Apple analisti, bunun iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te 48 MP olacağını söyledi. İşte bu değişiklik, lensin yüksekliğini yüzde 5 ila yüzde 10, sensörün diyagonal uzunluğunu ise yüzde 25 ila yüzde 35 aralığında artıracak. Bu da telefonların arkasında daha kalın bir çıkıntı olacağı anlamına geliyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, iPhone 14 Pro'nun arkasında neredeyse yarım santimetrelik kamera çıkıntısı yer alacak.

Ming-Chi Kuo'nun Twitter'daki paylaşımı:

Apple, iPhone'ların kameralarını uzun zamandır önemsiyor. Bu yüzden 12 MP'den 48 MP'ye yükseltme, Apple hayranlarını şaşırtmayacaktır. Öte yandan; iPhone 14 ailesinin A16 Bionic isimli yeni bir işlemciyle geleceği de aşikar. Bunlara paralel olarak daha güçlü RAM ve batarya da masadaki yenilikler arasında olacaktır. Ancak tüm bunları doğrulayabilmek için Apple'dan gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor. Yani eylül ayını...