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Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?

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Apple, yükselen fiyatlar ve düşük talep nedeniyle iPhone 18 Pro modellerinin parça tedarikinde %20'ye varan sipariş kesintisine gitti.

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için parça tedarik siparişlerini ekim ayı itibarıyla en az %15 oranında azalttı.

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Orijinal hedeflere kıyasla %20'ye kadar varan bu geri çekilmenin temel nedeni olarak, tüketicileri satın alma kararından uzaklaştıran yükselen fiyat etiketleri ve beklentilerin altında kalan talep gösteriliyor.

İçerikten Görseller

Apple, iPhone 18 Pro Üretimini %20'ye Varan Oranda Azalttı: Peki Neden?
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Fiyat artışları satışları düşürdü

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Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Apple, bazı tedarikçilerinden iki üst düzey model için üretim hacmini düşürmelerini talep etti. Yapılan kesintilerin oranı tedarikçiden tedarikçiye değişiklik gösterirken, kasım ayından itibaren siparişlerin daha da gerileyip gerilemeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eylül ayında tanıtılan yeni seri, etiket fiyatlarının tüketici nezdinde yaratmış olduğu tereddüdün doğrudan etkilerini yaşıyor.

Yeni serideki fiyat artışının ana itici gücü, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı ilerleme sebebiyle bellek çiplerine olan talebin ve dolayısıyla maliyetlerin tırmanması olmuştu. Tırmanan parça maliyetleri nihai akıllı telefon fiyatlarına yansıyarak tüketici ilgisini zayıflatıyor. Öte yandan eylül ayında tanıtılan üst segment modellerin ardından, standart iPhone 18 ve güncellenen iPhone Air modellerinin 2027 başında sahneye çıkması bekleniyor. Bu parçalı lansman takvimi de tedarik ihtiyaçlarını dönemsel olarak şekillendiriyor. Mevcut kesintinin kalıcı bir talep kaybı mı yoksa geçici bir durum mu olduğu önümüzdeki aylarda netleşecek.

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Apple iPhone iPhone 18

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