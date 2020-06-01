Apple'dan ABD'deki iPhone Çalan Yağmacılara Sürpriz Mesaj

ABD'de ırkçılığa karşı büyüyen protestoları fırsat bilen bazı kişiler, Apple Store'lar başta olmak üzere birçok mağazayı yağmaladı. Ancak Apple, iPhone telefonları çalan yağmacıları sürpriz bir mesajla karşıladı.

ABD'deki polis karşıtı protestolar büyüyerek devam ediyor. Ülkede halk, polis şiddetine karşı yapılan eylemlerde sesini duyurmaya çalışırken bazı sözde eylemciler karışıklıktan faydalanarak bazı mağazaları yağmaladı. Gösteriler sırasında Apple mağazaları da yağmacıların hedefi oldu.

Eylemcilerin Walnut Street'teki Apple mağazasına girmesinin ardından birçok iPhone telefonun çalındığı tespit edildi. Ancak Apple, çalınan telefonların seri numarasını biliyordu ve telefonlarını çalan fırsatçıları sürpriz bir uyarı mesajıyla karşıladı.

Apple, ABD'deki eylemlerde iPhone çalanlara uyarı mesajı gönderdi

Apple, çalınan iPhone'lara gönderdiği mesajda "Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün" ifadelerine yer verirken cihazın takip edildiğini ve devre dışı bırakıldığını belirtti. Mesajda ayrıca iPhone'un takip edildiğini ve yetkililerin uyarıldığını bildiriyor. Yöntem her ne kadar caydırıcı olsa da, insanların çaldıkları cihazları geri iade etmeleri zor bir ihtimal gibi görünüyor. Yine de bundan sonrası için hırsızlık yapmaya yeltenenleri korkutmaya yetebilir.