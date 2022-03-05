Apple, Şarj Girişini Tamamen Kaldırmayı Planlıyor Olabilir

Apple iPhone’ların Lightning şarj girişinden Type-C girişe geçmesi, çok uzun bir süredir tüm müşterileri tarafından talep edilen bir şeydi. Son gelen haberlere göre Apple, iPhone’lardaki şarj girişlerinden tamamen kurtulabilir.

Uzun bir süredir Apple'ın lightning şarj girişi kullanması sürekli gündem oluyordu zira Avrupa Birliği ve birçok ülke, Apple'ı birleştirilmiş type-c şarj modeline geçmeye davet ediyordu. Ancak Apple’ın bu çağrılara karşı tepkisizliğinden anlayabileceğimiz kadarıyla Silikon Vadisi devi, şarj modelini değiştirmeye yanaşmıyor.

Yine de çeşitli ülkelerdeki düzenleyici kurumların isteklerini ve şartlarını alenen reddetmediği için Apple, aslında kendine zaman kazandırıyor olabilir. Hatta Apple'ın CEO'su Tim Cook'un iPhone şarj bağlantı noktasını tamamen ortadan kaldırmayı düşündüğüne dair haberler var. Gelecekte iPhone’larda yalnızca kablosuz şarj kullanabilir.

Kablosuz şarj dönemi mi geliyor?

İPhone şarj girişinin er ya da geç ortadan kaldırılması muhtemelen gerçekleşecek. İster bir iOS ister Android cihaz olsun, kablosuz şarj teknolojisi gelecekte en yaygın şarj etme yöntemi olacak, bu aşikâr. Ancak Kablosuz şarj konusunda araştırma ve geliştirme biraz yavaş ilerleyecek.

Bunun sebebi ise bunun engellenmesi. Çin'de kablosuz şarj teknolojisi 120W'a kadar çıksa da 50W'ın üzerinde kablosuz şarj teknolojisinin kullanılmasını engelleyen bir yasa var. Bu da kablosuz şarj teknolojisinin geliştirilmesinde bir darboğaz.

Apple ise genel şarj teknolojisinde olduğu gibi kablosuz şarj teknolojisinde de geride kalıyor. En yeni iPhone 13 serisi, teorik olarak yaklaşık 15W'ı destekliyor ancak pratik olarak iPhone 13 serisi yalnızca 12W kablosuz şarjı destekliyor. Bu teknoloji ile iPhone 13 Pro Max'in tamamen şarj olması 1 saat 45 dakika sürüyor. Çoğu amiral gemisi telefonun 30 dakika içinde tam olarak şarj olduğu bir akıllı telefon endüstrisinde bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.

Yani şu an için Apple'ın şarj girişlerinden kurtulacağı yönündeki iddialar ufak bir hareketlenme yaratsa da, verimli bir şekilde kablosuz şarjdan yararlanabilmemiz ve kablolardan tamamen kurtulmamız için biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.