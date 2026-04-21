Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, donanım konusunda uzman bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ternus, Apple'ı robotik alanında dünyada lider konuma getirebilir.

Apple, tüm teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bir açıklama yaparak CEO Tim Cook’un 15 yılın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı. Cook’un yerine şirketin Baş Donanım Sorumlusu olarak görev yapan John Ternus’un getirileceği duyuruldu. Ternus, Eylül 2026’da Cook’un yerine geçecek.

John Ternus, 2001 yılından beri Apple’da görev yapıyordu. 2021 yılından beri ise de şirkette “Baş Donanım Sorumlusu” olarak görev almaya başladı. Ternus ve ekipleri, yıllar boyunca Apple’ın iPhone’larından M serisi işlemcilerine kadar en önemli donanımlarının geliştirilmesinde en büyük rolü oynadı. Peki John Ternus’un gelişi Apple’ın robotik planlarını nasıl etkileyecek?

Mühendis bir CEO

Ternus’un gelişinin heyecan verici kısmı, köklerinin robotik ve mekanik mühendisliğe dayanması. Pennsylvania Üniversitesi'nde mekanik mühendisliği eğitimi alan ve bitirme projesinde felçli bireyler için robotik bir besleme kolu tasarlayan Ternus, Apple'ın mutfağında yetişmiş bir donanım dehası. Bugün iPhone, Mac ve iPad gibi devasa başarıların arkasındaki mühendislik süreçlerini yöneten Ternus’un, şimdi de Apple’ın kapalı kapılar ardında geliştirdiği ev robotları ve akıllı mekanizmalarla teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlandığını tahmin edebiliriz.

Aslında robotik konusundaki hamleler çoktan başladı

Ternus’u Tim Cook’tan ayıran en temel fark, onun bir operasyon dehasından ziyade safkan bir ürün geliştiricisi olması. Ternus, Apple’a 2001 yılında katıldığından beri donanımın her aşamasında yer aldı. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kariyerinin başında sanal gerçeklik (VR) başlıkları tasarlayan bir şirkette mekanik mühendis olarak çalışmış olmasıydı. Onun mekanik sistemlere olan bu hakimiyeti robotik konusunda Apple’a büyük fayda sağlayacaktır.

Aslında Apple içindeki dengeler geçtiğimiz yıl değişmeye başlamıştı. Şirket, 2025’te gizli robotik birimini yapay zekâ bölümünden ayırarak doğrudan John Ternus'un donanım organizasyonuna bağlamıştı. Bu hamle, Apple’ın robotik hedeflerinin sadece "akıllı bir yazılım" değil, kusursuz çalışan mekanik bir donanım üzerine kurulduğunu gösteriyor. Hatta bazı iddialarda Ternus’un robotik kola sahip bir masaüstü robot projesinin en büyük destekçilerinden olduğu da söyleniyor.

Apple ev robotu geliştiriyor

Son birkaç yıldır Apple’ın akıllı ev ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi ve bu kapsamda devrim yaratacak ürünler çıkarmayı planladığı iddiaları ortada dolaşıyordu. Bunlardan biri de J595 kod adıyla anılan projeydi. Bu projede Apple, iPad benzeri ekrana sahip bir ev robotu geliştiriyordu. 360 derece dönebilen ve aşağı yukarı hareket edebilen mekanizmaya sahip bu robotun FaceTime görüşmelerinde sizi takip eden, yemek yaparken tarifleri göz hizanıza getiren ve evdeki diğer akıllı cihazları fiziksel bir farkındalıkla yönetebileceği ve Apple’ı akıllı ev pazarında zirveye taşıyacağı düşünülüyordu.

Ternus’un donanım alanındaki yetkinliği ile bu robotun ve sonrasında gelecek benzer ürünlerin Apple’ın en önemli kozlarından olacağını düşünebiliriz. Ternus yönetiminde geliştirilecek bu tarz ürünler, şirketi inovasyonlarla dolu çok iyi bir geleceğe taşıyabilir. Hatta Ternus Mac ve iPad'deki Apple Silikon çip başarısını buraya taşıyarak, düşük enerji tüketen ama yüksek fiziksel güç üretebilen özel çiplerle robotik dünyasında verimlilik standartlarını yeniden belirleyebilir.

Tim Cook döneminde Apple, dünyanın en değerli şirketi ve bir servis devine dönüştü. John Ternus dönemi ise Apple’ı yeniden donanıma odaklanan, şirketin fiziksel dünyayı yeniden keşfettiği bir dönem olabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak şimdiden heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmaz.