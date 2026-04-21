Tim Cook'un Apple'ın CEO Görevinden Ayrılması Olay Oldu: Sevinen de Var Üzülen de...

Geçtiğimiz gece Tim Cook'un mevcut CEO görevini John Ternus'a bırakacağının açıklanmasının ardından teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden birer birer paylaşımlar yapıldı.

Tim Cook bildiğiniz üzere şirketin kurucusu Steve Jobs'un 2011 yılında istifa etmesinin ardından şirkette yaklaşık 15 yıldır görev yapıyordu. Yeni CEO değişikliği duyulur duyulmaz teknoloji sektöründeki yöneticiler de bu değişime yönelik tepkilerini belirtmeye başladı.

İlk tepki Sam Altman'dan geldi

OpenAI CEO'su Sam Altman, Tim Cook için "O bir efsane. Yaptıkları her şey için çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Apple ve OpenAI, ilk kez 2024 yılında iş birliği yapmış ve ChatGPT'yi Siri ile Apple’ın yazma araçlarına entegre etmişti.

Oculus VR'ın kurucusu da sessiz kalmadı

Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey de X'te bir paylaşımda bulundu. Palmer Luckey, 2019'da Başkan Donald Trump ile yaşanan meşhur Beyaz Saray olayına atıfta bulunarak "RIP Tim Apple" ifadelerini kullandı.

Trump, ilk görev süresinde yanlışlıkla Tim Cook'a “Tim Apple” diye hitap etmişti. Tim Cook ise bu durumu tiye alarak X profilinde soyadını Apple logosu ile değiştirmişti.

Elon Musk karara güldü

Özellikle App Store'daki çekişmeleri ve davaları nedeniyle Apple ile arası pek de iyi olmayan Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in resmî hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda karara bir nevi sevinç gösterisi niteliğinde X resmî hesabı üzerinden "hehehe" paylaşımı yapıldı.

Dan Ives de paylaşım yaptı

Wedbush analisti Dan Ives, bu geçişin Apple için kritik bir dönemde gerçekleştiğini, özellikle de şirketin yapay zekâ alanına daha fazla ağırlık verdiği bir dönemde olduğunu belirtti.

Jim Cramer saygılarını iletti

CNBC sunucusu Jim Cramer, X'te yaptığı paylaşımda Tim Cook'un istifasına şaşırdığını belirtti ve "Ondan çok şey öğrenen bizler için oldukça üzücü bir gelişme." ifadesini kullandı.