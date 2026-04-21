Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Tim Cook'un Apple'ın CEO Görevinden Ayrılması Olay Oldu: Sevinen de Var Üzülen de...

Geçtiğimiz gece Tim Cook'un mevcut CEO görevini John Ternus'a bırakacağının açıklanmasının ardından teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden birer birer paylaşımlar yapıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple geçtiğimiz gece şirketin yıllardır CEO görevini üstlenen Tim Cook'un yerine John Ternus'un geçeceğini duyurdu.

Tim Cook bildiğiniz üzere şirketin kurucusu Steve Jobs'un 2011 yılında istifa etmesinin ardından şirkette yaklaşık 15 yıldır görev yapıyordu. Yeni CEO değişikliği duyulur duyulmaz teknoloji sektöründeki yöneticiler de bu değişime yönelik tepkilerini belirtmeye başladı.

İlk tepki Sam Altman'dan geldi

OpenAI CEO'su Sam Altman, Tim Cook için "O bir efsane. Yaptıkları her şey için çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Apple ve OpenAI, ilk kez 2024 yılında iş birliği yapmış ve ChatGPT'yi Siri ile Apple’ın yazma araçlarına entegre etmişti.

Oculus VR'ın kurucusu da sessiz kalmadı

Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey de X'te bir paylaşımda bulundu. Palmer Luckey, 2019'da Başkan Donald Trump ile yaşanan meşhur Beyaz Saray olayına atıfta bulunarak "RIP Tim Apple" ifadelerini kullandı.

Trump, ilk görev süresinde yanlışlıkla Tim Cook'a “Tim Apple” diye hitap etmişti. Tim Cook ise bu durumu tiye alarak X profilinde soyadını Apple logosu ile değiştirmişti.

Elon Musk karara güldü

Özellikle App Store'daki çekişmeleri ve davaları nedeniyle Apple ile arası pek de iyi olmayan Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in resmî hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda karara bir nevi sevinç gösterisi niteliğinde X resmî hesabı üzerinden "hehehe" paylaşımı yapıldı.

Dan Ives de paylaşım yaptı

Wedbush analisti Dan Ives, bu geçişin Apple için kritik bir dönemde gerçekleştiğini, özellikle de şirketin yapay zekâ alanına daha fazla ağırlık verdiği bir dönemde olduğunu belirtti.

Jim Cramer saygılarını iletti

CNBC sunucusu Jim Cramer, X'te yaptığı paylaşımda Tim Cook'un istifasına şaşırdığını belirtti ve "Ondan çok şey öğrenen bizler için oldukça üzücü bir gelişme." ifadesini kullandı.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com