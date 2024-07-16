Apple'ın iOS 18'deki Fotoğraflar uygulamasına bomba bir özellik ekleyeceği ortaya çıktı. "Kurtarılan" isimli yeni bir klasör, önceden bozulmuş veya bir şekilde kaybolmuş fotoğraf ve videolara ulaşılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 18'de daha önce bahsetmediği bir özellik eklediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre iPhone'lardaki Fotoğraflar uygulaması, artık yeni bir klasöre daha ev sahipliği yapacak. Bu klasör, "Kurtarılan" olarak isimlendirilecek. Klasörün adı bile aslında ne işe yaradığını anlamaya yetiyor.

Bazen çektiğiniz fotoğraf veya videolar, çeşitli nedenlerden ötürü bozulabilir veya kaybolabilirler. İşte Kurtarılan klasörü, tam olarak bu amaca hizmet edecek. Eğer iPhone'unuzdaki bir fotoğraf veya video herhangi bir nedenden ötürü bozuldu ise telefon, bu bozuk görüntüyü Kurtarılan klasörüne ekleyecek. Kullanıcı, bu klasördeki görüntüleri manuel olarak kurtarabilecek. Bu özellik, sadece cihaz içinde bozulan görüntüleri kapsayacak.

Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliği nasıl kullanılacak?

Adım #1: Fotoğraflar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Adım #2: Aşağıya doğru kaydırın ve " Yardımcı Programlar " seçeneğini bulun.

Aşağıya doğru kaydırın ve " " seçeneğini bulun. Adım #3: " Kurtarılan " seçeneğine dokunun ve kimlik doğrulama yapın.

" " seçeneğine dokunun ve kimlik doğrulama yapın. Adım #4: (Varsa) klasördeki görüntüleri kurtarın veya silin.

iOS 18 herkese açık beta sürümü yayımlandı!

Hatırlayan okurlarımız vardır; Apple, bundan birkaç ay önce garip bir sorunla gündem olmuştu. Kullanıcılar, daha önceden sildikleri fotoğraf ve videoları yeniden görmeye başlamışlardı. İşte iOS 18'de ortaya çıkan özellik, tam olarak o dönemler "hata" olarak lanse edilen durumun bir parçasıymış gibi görünüyor. Apple, çalışmalara o dönemlerde başlamıştı ancak yazılımsal bir sorun, silinen içeriklerin geri getirilmesine neden olmuştu.