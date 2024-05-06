Güvenilir sızıntı kaynaklarından Jeff Pu, Apple'ın katlanabilir ürünleriyle ilgili konuştu. Pu, katlanabilir ekranlı iPhone ile katlanabilir ekranlı MacBook'un ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Teknoloji dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Jeff Pu, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Pu, markanın katlanabilir ekranlı MacBook ile katlanabilir ekranlı iPhone'u ne zaman piyasaya süreceğini resmen açıkladı.

Jeff Pu tarafından yapılan açıklamaya göre katlanabilir ekranlı MacBook, 20.3 inç ekran boyutuyla gelecek. Bu cihazın seri üretimi ise gelecek yılın sonları itibarıyla başlayacak. Açık konuşmak gerekirse bu iddianın gerçeklik oranı oldukça yüksek. Çünkü geçmişte, deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın 20.3 inç boyutlu MacBook üzerinde çalışmaya başladığını söylemişti. Kuo da Jeff Pu gibi bu MacBook'un katlanabilir olacağını söylemişti.

Katlanabilir ekranlı iPhone ise 2026'da gelecek!

Jeff Pu'ya katlanabilir ekranlı iPhone hayali kuranların, bir sene daha beklemeleri gerekecek. Kaynağımıza göre Apple, katlanabilir ekranlı iPhone'unu 2026'da seri üretime sokacak. Üstelik katlanabilir ekranlı iPhone, iki farklı versiyona sahip olacak. Jeff Pu, Apple'ın hem 7.9 inç hem de 8.3 inç boyutlu katlanabilir ekranlı iPhone üreteceğini ifade ediyor. Ming-Chi Kuo, geçmişte konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, katlanabilir ekranlı iPhone'u 2027'de göreceğimizi söylemişti.

Jeff Pu ile Ming-Chi Kuo arasında bir yıllık zaman dilimi var. Pu, Apple'ın takvimini öne çekmiş durumda. Bunun nedeni, Jeff Pu'nun aldığı bazı bilgiler. Bu bilgilere göre Apple, sektörün gerisinde kalmamak adına katlanabilir ekranlı cihazlar için vites artırdı. Hâl böyle olunca katlanabilir ekranlı iPhone ile katlanabilir ekranlı MacBook, biraz daha erken bir tarihte piyasaya sürülecek.