22 Ekim'de ülkemizde vizyona giren ve Türkiye'de ve birçok ülkede gişelerde bir numaraya oturmayı başaran Dune, bugün bir sürprizle karşımıza geldi. Filmin arkasındaki stüdyo Legendary Entertainment, Dune: Part Two'yu resmen duyurdu.

Sinema dünyası, koronavirüsün etkilerini yavaş yavaş üzerinden atmaya başlamışken büyük yapımların da vizyon tarihi yaklaştı, bazılarıysa vizyona girdi. Uzun zamandır beklenen bu filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni’ydi (Dune: Part One). Ülkemizde 22 Ekim’de vizyona giren film, tüm dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılaştı.

İzleyicilerden bazıları filmin beklentilerini karşılamadığını düşünüyor olsa da tüm izleyenlerin buluştuğu nokta, filmin görsel açıdan bir baş yapıt olması. Film, her anlamda çoğunlukla olumlu geri dönüş toplarken geçtiğimiz dakikalarda filmi oluşturan Legendary Entertainment stüdyosundan heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

Dune: Part Two resmen duyuruldu:

Legendary Entertainment, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Dune: Part Two’nun (Dune Bölüm 2) duyurusunu resmen yaptı. Stüdyo, sözlerine Dune’u izleyenlere ve izleyeceklere teşekkür ederek başladı ve ‘Maceraya devam etmek için heyecanlıyız!’ sözleriyle Dune: Part Two görseline yer verdiği tweet’i paylaştı. Filmin isminin ‘Part Two (Birinci Bölüm)’ olması zaten sonraki bölümlerin de geleceğini söylüyor olsa da gelen bu duyuru tüm Dune severleri heyecanlandırdı.

Legendary tarafından yapılan bu sürpriz duyuru, sosyal medyada pek çok sinema severin ve ünlü isimlerin dikkatini çekti. Filmin müziklerini besteleyen Hans Zimmer, yaptığı paylaşımda ‘İyi ki elimde biraz müzik kaldı.’ diyerek ikinci filmin de müziklerini besteleyeceğini duyurmuş oldu. Dune Part Two hakkındaki bilgilere önümüzdeki haftalarda kavuşacağımızı tahmin ediyoruz.