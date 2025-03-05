Apple, Mac Studio için M3 Ultra çipini duyurdu. Yeni çip 512 GB’a kadar bellek desteği, Thunderbolt 5 bağlantısı ve gelişmiş GPU sunuyor.

Apple, yeni M4 MacBook Air ve Mac Studio modellerini tanıttı. Yeni Mac Studio, M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı çip seçeneğiyle geliyor. Apple’ın duyurduğu M3 Ultra çipi ise Mac Studio’ya yüksek performans kazandıracak.

Apple, M3 Ultra çipini tanıttı. 512 GB’a kadar bellek desteği sunan bu yeni çip, daha fazla güç ve hızlı bağlantı imkanlarıyla geliyor. İşte M3 Ultra ile ilgili tüm ayrıntılar!

M3 Ultra ile ilgili tüm detaylar

Apple’ın duyurduğu M3 Ultra çipi, Mac Studio’ya daha yüksek performans ve genişletme imkanı sunuyor. Önceki nesillere kıyasla daha güçlü bir işlemci ve grafik birimiyle gelen çip, Thunderbolt 5 desteği sayesinde daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.

M3 Ultra, Apple’ın UltraFusion bağlantı teknolojisini kullanarak iki M3 Max çipini birleştiriyor ve sistemi tek bir çip gibi çalıştırıyor. Toplamda 184 milyar transistörden oluşan bu yapı, yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda M3 Ultra’nın gelişmiş görüntüleme desteği sayesinde sekiz adede kadar Pro Display XDR ekran bağlanabiliyor, bu da çoklu ekran kullanımını mümkün kılıyor.

M3 Ultra’nın öne çıkan özellikleri:

32 çekirdekli CPU (24 performans, 8 verimlilik çekirdeği)

80 çekirdekli GPU

32 çekirdekli Neural Engine

96 GB başlangıç RAM’i, 512 GB’a kadar artırılabilir bellek

Thunderbolt 5 desteği ile 120 Gb/sn veri aktarım hızı

Sekiz adede kadar Pro Display XDR ekran desteği

M3 Ultra, önceki nesillere göre ne kadar güçlü?

Apple’ın açıkladığı verilere göre M3 Ultra, önceki çiplere kıyasla önemli performans artışları sunuyor:

M2 Ultra’ya göre 1.5 kat, M1 Ultra’ya göre 1.8 kat daha güçlü CPU

M2 Ultra’ya göre 2 kat, M1 Ultra’ya göre 2.6 kat daha hızlı GPU

Apple’ın, Mac Studio’da hem M3 Ultra hem de M4 Max çiplerini sunmasının, cihazın konumlandırma stratejisiyle ilgili olduğu paylaşıldı. Mac Studio’nun, ilerleyen dönemde tanıtılması beklenen Mac Pro’dan ayrışmasını sağlamak amacıyla bu yaklaşımın benimsendiği belirtildi. M3 Ultra’nın geniş bellek kapasitesi, Thunderbolt 5 desteği ve önceki nesillere kıyasla sunduğu performans artışıyla öne çıktığı aktarıldı. Apple’ın Mac Studio’da M3 Ultra çipine yer vermesinin, cihazın yüksek donanım gereksinimi duyan kullanıcılar için tasarlandığını gösterdiği ifade edildi.