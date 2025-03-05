Apple, 2022’de piyasaya sürdüğü Mac Studio’nun yeni sürümünü tanıttı. Yeni model M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle sunuluyor.
Apple, masaüstü bilgisayar serisini güncelleyerek yeni Mac Studio modelini tanıttı. Yeni Mac Studio, kompakt tasarımını korurken daha güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. M3 Ultra çipi, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en fazla CPU ve GPU çekirdeğine sahip çip olarak öne çıkıyor. İşte detaylar!
Apple, Yeni Mac Studio ile karşımızda
32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU ile yüksek işlem gücü sunan bu çip, M1 Ultra’ya kıyasla 2.6 kata kadar daha hızlı performans vadediyor. M4 Max çipi ise 14 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Yeni modelde Thunderbolt 5 bağlantısı bulunuyor ve bu sayede veri transfer hızları önceki nesle kıyasla 3 kat artış gösteriyor. Ön tarafta iki adet USB-C girişi ve SD kart yuvası, arka tarafta ise dört adet Thunderbolt 5, HDMI, 10Gb Ethernet, iki USB-A bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. M3 Ultra çipli model, aynı anda 8 adet Pro Display XDR ekranını destekleyebiliyor.
M4 Max:
- 14 çekirdekli CPU
- 32 çekirdekli GPU
- 16 çekirdekli Neural Engine
- 32GB birleşik bellek
- 512GB SSD
M3 Ultra:
- 28 çekirdekli CPU
- 60 çekirdekli GPU
- 32 çekirdekli Neural Engine
- 96GB birleşik bellek
- 1TB SSD
Mac Studio’nun başlangıç fiyatı M4 Max için 1.999 dolar, M3 Ultra için 3.999 dolar olarak açıklandı. 12 Mart’ta satışa sunulacak cihazın en üst donanımlı versiyonunun fiyatı 14.099 dolar seviyesine ulaşıyor.