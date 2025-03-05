Apple, Mac Studio’nun yeni modelini duyurdu. M4 Max ve M3 Ultra çip seçenekleriyle gelen cihaz, Thunderbolt 5 ve gelişmiş bağlantılar sunuyor.

Apple, 2022’de piyasaya sürdüğü Mac Studio’nun yeni sürümünü tanıttı. Yeni model M4 Max ve M3 Ultra olmak üzere iki farklı işlemci seçeneğiyle sunuluyor.

Apple, masaüstü bilgisayar serisini güncelleyerek yeni Mac Studio modelini tanıttı. Yeni Mac Studio, kompakt tasarımını korurken daha güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. M3 Ultra çipi, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en fazla CPU ve GPU çekirdeğine sahip çip olarak öne çıkıyor. İşte detaylar!

Apple, Yeni Mac Studio ile karşımızda

32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU ile yüksek işlem gücü sunan bu çip, M1 Ultra’ya kıyasla 2.6 kata kadar daha hızlı performans vadediyor. M4 Max çipi ise 14 çekirdekli CPU ve 32 çekirdekli GPU ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni modelde Thunderbolt 5 bağlantısı bulunuyor ve bu sayede veri transfer hızları önceki nesle kıyasla 3 kat artış gösteriyor. Ön tarafta iki adet USB-C girişi ve SD kart yuvası, arka tarafta ise dört adet Thunderbolt 5, HDMI, 10Gb Ethernet, iki USB-A bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişi yer alıyor. M3 Ultra çipli model, aynı anda 8 adet Pro Display XDR ekranını destekleyebiliyor.

M4 Max:

14 çekirdekli CPU

32 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine

32GB birleşik bellek

512GB SSD

M3 Ultra:

28 çekirdekli CPU

60 çekirdekli GPU

32 çekirdekli Neural Engine

96GB birleşik bellek

1TB SSD

Mac Studio’nun başlangıç fiyatı M4 Max için 1.999 dolar, M3 Ultra için 3.999 dolar olarak açıklandı. 12 Mart’ta satışa sunulacak cihazın en üst donanımlı versiyonunun fiyatı 14.099 dolar seviyesine ulaşıyor.