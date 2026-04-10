Mac'lerin 50 Yıl Boyunca Çıkardığı Tüm Sesleri Gösteren Video Paylaşıldı: Zamanda Yolculuğa Çıkmaya Hazır Olun [Video]

Bir koleksiyoner, Apple'ın 50. yıldönümüne özel olarak ilk Mac'ten bugünkü Mac'lere kadar tüm modellerin seslerini içeren ve âdeta bir zaman yolculuğu yaşatan harika bir video paylaştı.

Mac'lerin 50 Yıl Boyunca Çıkardığı Tüm Sesleri Gösteren Video Paylaşıldı: Zamanda Yolculuğa Çıkmaya Hazır Olun [Video]
Gökay Uyan

Apple, her biri ikonikleşen birçok farklı ürüne sahip. Uzun yıllardır piyasada olan Mac bilgisayarlar da bunlardan biri. Şimdi ise bir koleksiyoner, bilgisayar meraklılarının çok hoşuna gidecek bir videoyla karşımıza çıktı. Bu video, Mac’lerin tarihinde bizi bir yolculuğa çıkarıyor.

Retro teknoloji arşivcisi TechyThings, Instagram'da Apple I'den başlayarak yıllar boyunca çeşitli Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının açılış seslerini, tonlarını ve zil seslerini sergileyen harika bir video yayınladı.

Mac’lerin 50 yıl boyunca çıkardığı sesler

Videoya baktığımızda Apple’ın Mac modellerinin en baştan şimdiye kadarki seslerini duyabiliyoruz. Âdeta geçmişten günümüze bir yolculuk gibi hissettiren bir video olduğunu söylemek mümkün. Apple’ın 50. Yıldönümünü kutlamak için oldukça güzel bir yöntem olduğunu da söyleyebiliriz.

Listede 1976 yılında çıkan Apple I’den 2026 yılındaki M serisi çiplere sahip MacBook Pro modellerine kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Bu ürünlerin tam listesini aşağıya ekledik.

Videoda yer alan ürünler

  • Apple I, replika (1976)
  • Apple II (1977)
  • Apple II Plus (1979)
  • Apple II Europlus (1979)
  • Apple II Bell & Howell (1979)
  • Apple III (1980)
  • Apple IIIe (1983)
  • Apple Iic (1984)
  • Apple Lisa (1983-84)
  • Macintosh 128K (1984)
  • Macintosh 512K (1984)
  • Macintosh Plus (1986)
  • Apple IIgs (1989)
  • Macintosh SE (1987)
  • Macintosh IIc Plus (1988)
  • Macintosh II (1988)
  • Macintosh Iicx (1988)
  • Macintosh Portable (1989)
  • Macintosh LC (1990)
  • Macintosh Classic (1990)
  • Macintosh Quadra 700 (1991)
  • Macintosh Performance (1991)
  • Macintosh PowerBook 100 (1991)
  • Macintosh PowerBook 170 (1991)
  • Macintosh PowerBook Duo 270c (1993)
  • Macintosh Color Classic (1993)
  • Power Macintosh 7200 (1995)
  • Power Macintosh 4400 (1996)
  • Macintosh PowerBook 2400c (1997)
  • eMate 300 (1997)
  • Twentieth Anniversary Macintosh (1997)
  • Power Macintosh G3 (1997)
  • iMac G3 (1998)
  • iBook G3 Clamshell (1999)
  • iBook G3 Clamshell, prototype (1999)
  • Mac mini (2006)
  • Mac Pro (2006)
  • MacBook Pro (2006)
  • MacBook Unibody (2008)
  • Apple Xserve (2009)
  • MacBook 12” (2015)
  • MacBook Pro (2017)
  • MacBook Air (2020)
  • MacBook Pro M Series (2026)
Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

Dyson'dan Kavurucu Yaz Sıcaklarına Çözüm Olarak El Tipi Vantilatör Tanıttı

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

