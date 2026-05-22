Xiaomi, İlk Klipsli Kablosuz Kulaklıklarını Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, ilk klipsli kablosuz kulaklığını tanıttı. İşte tasarımı ve sunduğu özellikler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen tüketici elektroniği şirketlerinden olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her kategoriden teknolojik ürünlerle karşınıza çıkmayı başarıyordu. Firma, dün de Çin’de bir lansman gerçekleştirdi ve yeni otomobilden telefona kadar birçok duyuru yaptı.

Bu duyurulardan biri de Xiaomi Clip-On kulaklıklardı. Bu kulaklıklar, Xiaomi’nin ilk klipsli kablosuz kulaklıkları olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Küpe benzeri tasarıma sahip cihaz, özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Neler sunuyor?

Tıpkı piyasada gördüğümüz benzer ürünler gibi Xiaomi’nin yeni kulaklıkları da kulak kanalının içine oturmak yerine kulağın yan tarafına takılacak şekilde tasarlanmış. Bu tasarım, geleneksel silikon uçları rahatsız edici bulan veya çalışırken ya da yolculuk yaparken çevrelerini duymak isteyen kişiler için uygun. Açıklamalara göre kulaklık başına ağırlık 5,5 grama kadar düşürülmüş. Yerinde tutmak için ise titanyum tel köprü kullanılmış.

Kulaklıklarda 11 mm’lik dinamik sürücü bulunuyor. Yüksek kalitede ses için LHDC 5.0 desteği var. IP57 toza ve suya dayanıklılıkla gelen ürün, tek şarjla 9 saat, kutuyla birlikte ise 38 saat pil ömrü sunuyor. Cihazın kendisi parlak, kısmen saydam bir yüzeye sahipken, şarj kutusu yumuşak dokunuşlu, deri benzeri bir malzemeyle kaplanmış.

Yazılım tarafında ses paylaşımı için HyperOS ile entegre çalıştığını görüyoruz. iOS kullanıcıları için Find My (Bul uygulaması) desteği de sunuluyor. Bunun yanı sıra 21 dilde gerçek zamanlı çeviri, yapay zekâ özetleri, XiaoAI asistanı gibi kullanışlı yapay zekâ özellikleri var. Cihazın fiyatı 124 dolar olarak açıklandı.

