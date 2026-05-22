Yapay Zekâ Çipli İlk Kulaklıklar Anker Liberty 5 Pro ve Liberty 5 Pro Max Tanıtıldı

Anker, yapay zekâ çipine sahip ilk kulaklıklar olmayı başaran Liberty 5 Pro ve Liberty 5 Pro Max modellerini tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her geçen gün daha da iyi hâle gelen yapay zekâ teknolojileri, artık sadece telefonlar ve bilgisayarlarda değil, diğer teknolojik ürünlerde de karşımıza çıkıyordu. Kulaklıklar da bunlardan biriydi. Şimdi ise Anker’den sektörde bir ilke imza atmayı başaran yeni kulaklıklar geldi.

Anker, Liberty 5 Pro ve Liberty 5 Pro Max ismini verdiği yeni kulaklıklarını gerçekleştirdiği bir lansman ile duyurdu. Cihazlar, dünyada yapay zekâ çipine sahip ilk kulaklıklar olmayı başarıyor.

Karşınızda Anker Liberty 5 Pro serisi

Liberty 5 Pro serisi, şiirketin “Thus” ismini verdiği ses odaklı yapay zekâ çipini kullanmalarıyla bir ilke imza atıyor. Çip, bu cihazlarda gürültü engelleme özelliğini güçlendirmek ve çok gürültülü ortamlarda bile kullanıcının sesinin aramalar sırasında net bir şekilde duyulmasını sağlamak için kullanılıyor.

Liberty 5 Pro modeli; mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle 169,99 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. Kutusunda dokunmatik özellikli önceki nesilden daha büyük 0,96 inçlik bir LCD ekran var. Ekrandan ANC seviyesini ayarlama, şeffaflık modunu açma gibi işlemler yapılabiliyor. Cihazın ANC açıkken 6,5 saat pil ömrü var. Kutuyla birlikte bu süre 28 saate çıkıyor.

Liberty Pro Max modeli ise siyah ve titanyum altın renklerle sunuluyor 229,99 dolarlık fiyatla geliyor. En önemli farkı, bu cihazda yapay zekâ destekli not alma özelliği var. Pil ömrü standart Pro modelle aynı. Ancak ekranı 1,78 inç ile daha büyük ve AMOLED olarak geliyor. Ekran; kulaklık ayarları, müzik kontrolü, ANC gibi özelliklere sahip. Kutusu ayrıca konuşmaları ve toplantıları kaydetme özelliğiyle de geliyor.

