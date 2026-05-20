A101, Uygun Fiyata 70 İnç 4K Samsung TV Satacak!

A101, bu hafta uygun fiyata 70 inçlik Samsung TV satacak. İşte fiyatı ve özellikleri.

Zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak farklı kategorilerden uygun fiyatlı teknoloji ürünleriyle karşımıza çıkıyordu. A101 de bu konuda en çok dikkat çeken şirketlerden biriydi. Şimdi ise A101’in “Aldın Aldın” kapsamında bu hafta satacağı ürünler belli oldu.

A101, bu hafta yine birçok farklı ürünü bizlerle buluşturacak. Aralarında en çok dikkat çekenlerden biri ise Samsung’un 70 inçlik büyük boyutlu 4K televizyonu 70U8000F’in ucuza satışa çıkacak olması.

Samsung 70U8000F neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

70 inç ekran

4K çözünürlük

Crystal İşlemci 4K

One UI Tizen

HDR10

3x HDMI

Fiyat - 43.999 TL

Samsung'un 70U8000F modeli, 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla A101'de satılmaya başlayacak. Eğer uygun fiyata büyük ekranlı bir televizyon arıyorsanız 70 inçlik bu modele göz atmanızı öneririz.