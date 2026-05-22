Xiaomi, akıllı saat gibi görünen akıllı bilekliği Smart Band 10 Pro’yu tanıttı. Gelişmiş ekran, iPhone’lar ile uyumluluk, uzun pil ömrü gibi birçok harika özelliği var.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği etkinliğinde birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Firmanın yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Max başta olmak üzere yeni kulaklıklar, hatta otomobil bile tanıttığını görmüştük. Ancak ürünler bunlarla sınırlı değildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Firma, aynı zamanda Smart Band 10 Pro ismi verilen yeni akıllı bilekliğini de bizlerle buluşturdu. Daha iyi ekran, Apple cihazlar ile uyumluluk, şık tasarım ve diğer özellikleriyle çok iddialı bir model olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda Xiaomi Smart Band 10 Pro

Band 10 Pro'nun tasarımı, geleneksel bir akıllı bileklikten ziyade standart bir akıllı saate benziyor. Cihazda dar tasarımlı, simetrik çerçevelere ve 60 Hz yenileme hızına sahip olan 1,74 inçlik bir AMOLED ekran var. Xiaomi, bu ekranın 2000 nit parlaklığa ulaşabildiğini ve böylece en parlak ortamlarda bile görülebilir olduğunu söylüyor.

9,7 mm kalınlığındaki cihazın kayışsız ağırlığı 21,6 gram. Standart kasa alüminyumdan yapılmış, ancak Xiaomi biraz daha yüksek bir fiyata beyaz seramik, silikon ve deri gibi versiyonlar da sunacak. Sağlık konusunda cihazda yeni çift ışıklı çift PD kalp atış hızı sensörü var. Sürekli kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi ve uyku takibi dışında artık kalp atış hızı değişkenliği ölçümü de var.Ayrıca, telefon taşımaya gerek kalmadan açık havada koşu veya bisiklet sürüşlerini takip etmek için dahili GNSS özelliğine sahip. Spor tarafında ise 150’den fazla modu destekliyor.

HyperOS 3 ile entegre çalışan Smart Band 10 Pro, Apple’ın Health uygulamasına, Siri’ye uyumlu olarak da geliyor. Ayrıca yeni oyun oynarken kalp atış hızınızı ve stres seviyenizi takip eden, oyun ilerlemesini gösteren ve karakteriniz yeniden doğmak üzereyken titreşen bir oyun moduna da sahip. Tek şarjla 21 gün pil ömrü sunan Xiaomi Smart Band 10 Pro, 58 dolara satılacak.