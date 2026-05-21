Sudan Ucuza Gelişmiş ANC ve Yapay Zekâ Destekli Çeviri Sunan Kulaklık OPPO Enco Air5 Tanıtıldı

OPPO, çok uygun fiyata gelişmiş ANC, uzun pil ömrü, yapay zekâ destekli çeviri gibi özellikler sunan Enco Air5 kulaklıklarını tanıttı.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan OPPO, yalnızca akıllı telefonlarıyla değil, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de hiç şüphesiz kulaklıklardı. Şimdi ise şirket, Enco Air5 ismi verilen yeni kablosuz kulaklığını tanıttı.

OPPO Enco Air5 kablosuz kulaklıklar, gelişmiş özellikleri çok ucuza sunmasıyla iddialı olacak bir model olarak karşımıza çıkıyor. Silikonlu tasarıma sahip olduklarını belirtelim. Her bir kulaklık 4,3 gram, kutu ise 43,5 gram ağırlığa sahip. Siyah, beyaz ve mor seçeneklerle sunulacağını da ekleyelim.

OPPO Enco Air5 neler sunuyor?

Bütçe dostu bir kulaklık olarak nitelendirebileceğimiz Enco Air5 modelleri, uygun fiyatlı olmasına rağmen aktif gürültü engelleme ve pil ömrüne odaklanarak kullanıcılara iyi bir deneyim vadediyor. Daha güçlü bas ve net tizler için 12 mm dinamik sürücü kullandığını söyleyelim. Kişiselleştirilmiş ses için 10 bantlı özel EQ özelliğine de sahipler. AAC ve SBC kodek desteği, uzamsal ses desteği, özel oyun ses efektleri gibi özellikleri de var.

Gürültü engelleme özelliğinde kulaklıklar, 5.000 Hz frekans aralığını kapsayan 52 dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Kulaklıklar ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında kullanıcının sesini izole etmek için üçlü mikrofon sistemi kullanıyor ve 25 km/saate kadar rüzgar hızlarında bile ses netliğini koruyabiliyor.

IP55 dayanıklılık ile kullanıcıların beğenisine sunulacak Enco Air5, tek şarjla 13 saate kadar, kutuyla ise 54 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC açıkken ise bu süreler 6,5 saat ve 27 saate düşüyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım sunabildiğini de ekleyelim. Bunlar dışında Bluetooth 6.1, çift cihaz bağlantısı, 47 ms düşük gecikmeli oyun ve video modu, 24 dilde yapay zekâ çeviri, uzaktan kamera kontrolü gibi özellikleri de var. Fiyatı ise yalnızca 29 dolar