66,8 megapiksel çözünürlük, yapay zeka destekli otomatik netleme ve gelişmiş video özelliklerini bir araya getiren yeni Sony Alpha 7R VI duyuruldu.

Sony, efsanevi Alpha 7R serisinin altıncı nesli olan Alpha 7R VI modelini duyurdu. Serinin yüksek çözünürlük mirasını ileri taşıyan yeni tam kare aynasız kamera; yaklaşık 66,8 efektif megapiksel çözünürlüğe sahip arkadan aydınlatmalı tam katmanlı Exmor RS™ CMOS sensörü, yeni BIONZ XR2™ görüntü işlemcisiyle bir araya getiriyor. Böylece hareketli insanlardan vahşi yaşama, geniş manzaralardan profesyonel prodüksiyonlara kadar farklı kullanım senaryolarında üstün çözünürlük, doğru renk üretimi ve güvenilir performans sunuyor.

Sony ayrıca profesyonel prodüksiyonlar için kamera içi ses kayıt yeteneklerini geliştiren ve 32-bit float kayıt desteği sunan yeni XLR-A4 XLR adaptörünü de tanıttı. Gelin detaylara bakalım.

Yeni nesil yüksek çözünürlüklü görüntü performansı

Yaklaşık 66,8 megapiksel çözünürlüğe sahip tam kare Exmor RS sensörle donatılan Alpha 7R VI, 16 stop’a kadar dinamik aralık sunarken özellikle orta hassasiyet seviyelerinde daha düşük gürültü performansı sağlıyor. Kamera, merkezde 8,5 stop’a, görüntü kenarlarında ise 7 stop’a kadar görüntü sabitleme performansı[4]sunan 5 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi sayesinde elde çekimlerde daha net sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Görünür ışık ve kızılötesi sensör desteğiyle çalışan gelişmiş otomatik beyaz dengesi sistemi ise özellikle iç mekan ve gölgeli alan çekimlerinde daha doğal renk üretimi sağlıyor.

Yeni nesil BIONZ XR2 işlemci ve entegre yapay zeka işlem birimi sayesinde Alpha 7R VI, önceki modele kıyasla yaklaşık 5,6 kat daha hızlı sensör okuma performansı sunuyor. Kamera, saniyede yaklaşık 30 kareye kadar kesintisiz sürekli çekim yapabiliyor ve AF/AE takibi sırasında saniyede 60’a kadar hesaplama gerçekleştirebiliyor. Sony’nin geliştirdiği Real-time Recognition AF+ teknolojisi ise insan iskelet yapısını analiz ederek hızlı hareket eden sporcuları ve dinamik sahneleri daha hassas şekilde takip edebiliyor.

Profesyonel kullanım senaryolarına uygun tasarım, içerik üreticileri için gelişmiş video deneyimi

Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Alpha 7R VI, yeni yüksek kapasiteli NP-SA100 piliyle LCD ekran kullanımında 710 kareye kadar, vizör kullanımında ise 600 kareye kadar çekim imkanı sunuyor. Yaklaşık 9,44 milyon noktalı OLED vizör, DCI-P3 eşdeğeri renk gamı ve 10-bit HDR desteğiyle daha gerçekçi bir görüntüleme deneyimi sağlarken önceki modellere kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek parlaklık vadediyor. Gelişmiş ısı yönetim sistemi sayesinde kamera, uygun koşullarda 120 dakikaya kadar kesintisiz 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Çift USB Type-C bağlantısı sayesinde aynı anda veri aktarımı ve şarj desteği sunan model, düşük ışık koşullarında kullanım kolaylığı sağlayan aydınlatmalı arka tuşlarıyla da dikkat çekiyor. Magnezyum alaşımlı hafif ve dayanıklı gövde yapısı, dört eksenli çok açılı LCD ekranı ve özelleştirilebilir çekim ayarlarını hızlı şekilde çağırabilen Memory Recall özelliğiyle profesyonel kullanım deneyimini destekliyor. Kamera ayrıca Sony’nin Camera Authenticity Solution teknolojisini ve C2PA standardını destekleyerek içeriklerin yapay zekâ ile değil kamera ile üretildiğinin doğrulanmasına olanak tanıyor.

Video tarafında da güçlü özelliklerle donatılan Alpha 7R VI, 8.2K oversampling destekli 8K 30p kayıt yapabiliyor. Model ayrıca kırpmasız tam kare 4K 60p ve 120p video kaydını da destekliyor. Alpha serisinde ilk kez sunulan Dual Gain Shooting teknolojisi sayesinde düşük gürültü seviyesi korunurken gölge detayları kaybetmeden daha geniş dinamik aralık ve yumuşak ton geçişleri elde ediliyor.

XLR-A4 adaptör

Sony’nin yeni XLR-A4 XLR adaptörü ise profesyonel ses kayıt ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi. Uyumlu kameralarda 96kHz 32-bit float 4 kanallı dijital ses kaydı desteği sunan adaptör, geniş dinamik aralıkta temiz ve dengeli ses kaydı yapılmasına yardımcı oluyor. sunan adaptör, geniş dinamik aralıkta temiz ve dengeli ses kaydı yapılmasına yardımcı oluyor.[14] Daha kompakt yapısı ve güçlendirilmiş gövde tasarımı sayesinde sahada daha esnek kullanım sağlayan ürün, USB Audio Class 2.0 desteğiyle bilgisayara bağlandığında 96kHz 24-bit 2 kanallı ses arayüzü olarak da kullanılabiliyor.

Alpha 7R VI ile uyum sağlayacak ekipmanlar

Alpha 7R VI için sunulan opsiyonel aksesuarlar arasında yüksek kapasiteli InfoLITHIUM destekli NP-SA100 şarj edilebilir pil de yer alıyor. NP-FZ100 Z serisi pile kıyasla yaklaşık 1,3 kat daha yüksek kapasite sunan pil, kamera güç yönetim sistemiyle entegre çalışarak dayanıklılık ve ısı performansını optimize ediyor. Ürün ayrıca kamera içi pil yıpranma göstergesi desteği sunuyor.

VG-C6 dikey tutma kolu ise dikey ve yatay çekimlerde daha ergonomik kullanım sağlarken aynı anda iki adet yüksek kapasiteli SA serisi pili destekliyor. Aksesuar, kamera gövdesiyle eşdeğer toz ve neme dayanıklı yapıya sahip.

NP-SA100 pili için geliştirilen BC-SAD1 şarj cihazı, 45W ve üzeri USB Power Delivery desteğiyle iki pili aynı anda yaklaşık 115 dakikada şarj edebiliyor. Tek pil kullanımında ise yaklaşık 55 dakikada yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor ve tam şarj süresi yaklaşık 85 dakika olarak belirtiliyor. Cihaz, şarj sırasında pil yıpranma durumunu gösterebiliyor