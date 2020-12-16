Apple M1 İşlemcili Mac'ler İçin Microsoft 365 Yayınlandı

Microsoft, Apple M1 işlemcilerle tam uyumlu çalışan yeni Microsoft 365 sürümünün yayınlandığını duyurdu. Yeni sürüm, ARM tabanlı M1 işlemcili Mac'lerde yüksek performans sunuyor. Ayrıca yenilenen Outlook da bu sürümle birlikte Mac kullanıcılarıyla buluştu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce 5 nm üretim mimarisine sahip M1 isimli işlemcilerini ve bu işlemcilerle çalışan Mac'lerini duyurmuştu. Bu işlemci, Apple için yeni bir devrin başlangıcıydı çünkü macOS ekosistemindeki tüm yazılımların, bu işlemci için yeniden optimize edilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda harekete geçen ilk şirketlerden bir tanesi de Microsoft olmuştu.

Microsoft şimdiyse hem M1 hem de Intel işlemcili macOS sistemlerinde çalışan "Microsoft 365"in kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte artık M1 işlemcili Mac bilgisayar sahibi olan kullanıcılar için tam uyumlu bir deneyim sunulmuş olacak. Microsoft, Intel işlemcili Mac'lerin her zaman olduğu gibi yeni Microsoft 365 sürümüyle de muhteşem bir şekilde çalışacağını ifade ediyor.

Microsoft ofis uygulamaları, yeni Mac'lerde çok daha hızlı çalışacak

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft 365 içinde bulunan Word, Excel, Outlook, OneNote ve PowerPoint'in, yeni nesil Mac'lerde çok daha verimli bir şekilde çalışacağını ifade ediyor. Sadece bu optimizasyonla da yetinmeyen şirket, yeni Microsoft 365 sürümünün evrensel olduğunu, yani farklı platformlarda çalışabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor.

Aslına bakacak olursak Microsoft 365, M1 işlemcili Mac'lerde zaten çalışabiliyordu. Ancak şu ana kadar uygulama yalnızca Rosetta 2 emülatörü aracılığıyla kullanılabiliyordu. Ancak yeni sürüm hem Rosetta 2'yi devre dışı bırakmış hem de performans açısından daha iyi bir deneyim getirmiş oldu. Ayrıca Microsoft, Outlook yazılımını da uzunca bir süredir yenilemeye çalışıyordu. Son Microsoft 365 sürümü, yenilenen Outlook'u da kullanıcılara sunmuş oldu.