Apple, macOS Mojave İçin Yeni Bir Beta Yayınladı

Teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarları için macOS Mojave yazılımının geliştiriciler için olan yeni bir betasını yayınladı.

Apple, bugün yeni macOS Mojave 10.14.4 sürümünün üçüncü beta sürümünü test amaçlı olarak geliştiriciler için yayınladı. Apple'ın yeni beta sürümü, ikinci macOS Mojave 10.14.4 beta sürümünden iki hafta sonra ve macOS Mojave 10.14.3'ü piyasaya sürüldükten yaklaşık bir ay sonra yayınlandı.

Yeni yayınlanan macOS Mojave 10.14.4 beta, Apple Geliştirici Merkezi'nden uygun profil yüklendikten sonra 'Sistem Tercihleri'ndeki 'Yazılım Güncelleme' kısmı aracılığıyla yüklenebilir.

macOS Mojave 10.14.4'teki yeniliklere baktığımızda Kanadalı Mac kullanıcılarının Fransızca, İngilizce ya da her iki dildeki haberlere erişebilmelerini sağlayan Apple News'un Kanada’ya gelmesi öne çıkıyor.

Güncelleme ayrıca Touch ID ile Safari'de otomatik doldurma özelliğini ve otomatik koyu moddaki Safari temalarını içeriyor. Bu, eğer koyu mod etkinleştirilmişse koyu bir tema seçeneği olan bir web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak aktif hale gelmesi anlamına geliyor.

Apple, özellikleri geliştirdiği ve hataları çözdüğü için macOS Mojave 10.14.4'ü muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta boyunca beta testinde tutmaya devam edecek. Bundan sonra gelecek güncellemenin iOS 12.2, watchOS 5.2 ve tvOS 12.2 ile birlikte yayınlanması bekleniyor.