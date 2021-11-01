Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni işletim sistemi macOS Monterey, kullanıcılardan hiç de olumlu geri dönüşler alamadı. Pek çok kullanıcı, güncellemeyi yüklemeleriyle birlikte bilgisayarlarının resmen ‘öldüğünü’ aktardı.

Apple’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı en son macOS işletim sistemi sürümü olan macOS Monterey, yayınlandığından beri eski Mac bilgisayarlarını kullananların ağzından düşmüyor. Birçok kullanıcının hem Apple destek sayfalarında, hem forumlarda hem de sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre yeni sürüm, eski Mac bilgisayarların kullanılamamasına, hatta açılamamasına neden oluyor.

Aslında macOS Monterey hakkındaki bu şikâyetler hiç de yabancı değil. Geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde yayınlanan macOS Big Sur ile de pek çok kullanıcı benzer şikâyetlerini dile getirmişlerdi. Apple tarafında konuya henüz açıklama gelmedi. Yaşanan sorunlar, tüm eski MacBook Pro, Mac mini ve iMac modellerinde, hatta bazı 2020 MacBook Pro modellerinde bile görülebiliyor.

Mac’ler tepki vermiyor, açılmıyor:

"macOS Monterey'i yüklemek gerçek anlamda 2020 16 inç MacBook Pro'mu öldürdü. Başlamıyor. Hiçbir şey yok. Ölü. 18 aylık. Bu günlerde bu bilgisayarın ne kadar çalışması gerekiyor? Riskin size ait olduğunu bilerek yükleyin."

"Monterey işletim sistemini indirdiğimden beri MacBook Pro'm açılmıyor."

Kullanıcıların yeni güncellemeyle en çok şikayetçi oldukları konu, bilgisayarlarının bir daha açılmaması. Pek çok kullanıcı güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarlarını açamıyorlar. Mac’ler, güç düğmesine basıldığında herhangi bir tepki vermiyorlar. Sorunu yaşayan pek çok kullanıcı, haliyle diğer kullanıcıları güncellemeyi henüz yüklememeleri konusunda uyardı.

Apple’ın bilgisayarların ‘ölümüne’ neden olduğu yeni güncellemesiyle gelen hatalara kesin ya da geçici bir çözüm henüz bulunabilmiş değil. Sorunu yaşadıklarını ifade eden Apple kullanıcılarının birçoğuysa Intel işlemciye sahip Mac’lerin kullanıcıları. Apple’ın kendi işlemcilerine sahip olan Mac’lerde bu sorunun yaşandığına dair bir paylaşım henüz görülmedi.