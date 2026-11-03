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Samsung Galaxy Z Fold 9 ve Fold 9 Ultra’nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı

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Samsung Galaxy Z Fold 9 ve Fold 9 Ultra'nın sızdırılan kamera özellikleri, standart ve Ultra modeller arasındaki belirgin farkları ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 9 ve Fold 9 Ultra’nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen yeni katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Fold 9’un kameralarına dair ilk somut ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

X'te paylaşılan yeni sızıntı, hem standart Z Fold 9 modelinin hem de serinin tepe modeli Z Fold 9 Ultra’nın kamera donanımına ışık tutuyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 9 ve Fold 9 Ultra’nın Kamera Özellikleri Sızdırıldı
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Galaxy Z Fold 9, yine çift kamera ile geliyor

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Sızıntı kaynağı @WalleGalaxy'nin aktardığı bilgilere göre standart Galaxy Z Fold 9, bir önceki model Z Fold 8’deki çift kamera anlayışını sürdürecek.

Cihazın arkasında 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lensin yer alması bekleniyor. Özel bir telefoto sensörüne sahip olmayacağı öne sürülen modelin kullanacağı sensörlerin teknik detayları ise henüz netleşmiş değil.

Galaxy Z Fold 9 Ultra, yenilenmiş 200 MP ana sensöre sahip olacak

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Z Fold 9 Ultra cephesinde ise üçlü kamera dizilimi varlığını koruyor. Paylaşılan bilgilere göre model; "yeni" olarak nitelendirilen 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamerayla gelecek. Ana sensör için kullanılan "yeni" ifadesi, Samsung’un genel düzeni bozmadan donanımı güncelleyeceğine işaret ediyor. Mevcut Fold 8 Ultra'da yer alan 10 MP'lik 3x telefoto sensörün çözünürlüğünde bir artış olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Katlanabilir serinin tanıtımına henüz aylar olduğu için planların değişebileceği unutulmamalı; ancak mevcut veriler Samsung’un standart modeli temel kameralarla tutup gelişmiş çözünürlük ve yakınlaştırma özelliklerini yine Ultra modele saklayacağını gösteriyor.

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