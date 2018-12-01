Apple Music'in Son Beta Sürümüne Tablet Desteği Eklendi

Apple Music kullanıcılarının tabletlerinde ekrandan daha iyi yararlanabilmeleri için yeni bir geliştirme yapıldı.

Online müzik dinleme platformu Apple Music, Spotify ile rekabette biraz geride kalmış durumda ve aradaki açığı hem içeriğinde hem de uygulama arayüzünde yaptığı geliştirmelerle kapatmaya çalışıyor.

Gelen son geliştime ise uygulamayı tabletlerde kullanan kullanıcılara yönelik. Uygulamanın son beta versiyonu 2.7, kullanıcılara tablet ekranında ekstra kullanım alanı sağlıyor. Henüz tüm kullanıcılar için sunulmayan güncelleme beraberinde bazı hata düzeltmleriyle birlikte yakın zamanda aktif olacak.

Android tabletler için gelen geliştirmeyi beta aşamasında deneyimlemek isterseniz, buraya tıklayarak beta programına katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz.