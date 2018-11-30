Çin'in dünya üzerindeki en büyük akıllı telefon pazarına sahip olması, bu pazarın güvenli olacağı anlamına gelmiyor.

Uygulama mağazalarında yayınlanan uygulamaların denetimi, zaman zaman şirketler için zorlu süreçler yaşatabiliyor zirâ zararlı uygulamaların marketlerde yayınlanması ve kullanıcılara ulaşması oldukça büyük problemleri beraberinde getiriyor. Konu günde binlerce uygulama üretilen Çin pazarı olunca, bu denetim ciddi bir sorun haline geliyor.

Apple, App Store Çin üzerinden oldukça büyük miktarlarda para elde ediyor ancak Apple'ın elde ettiği bu denetimsiz gelir, güvenlik ve gizlilik açıklarını beraberinde getiriyor. Bu sebeplerden ötürü Apple, Çin mağazasında bulunan 700'den fazla uygulamayı bu hafta itibariyle mağazasından kaldırdı.

Uygulamaların neden App Store Çin'den kaldırıldığı hakkında Apple, "Apple’ın uygulama güncellemeleriyle ilgili kurallarını ihlal ediyorlardı." ifadelerini kullandı. Normal şartlarda uygulamaların güncellenebilmesi için güncellemelerin öncelikle App Store denetiminden geçmesi gerekiyor ancak görünen o ki söz konusu kaldırılan uygulamalar, kendi güncellemelerini uygulama içerisinden gerçekleştirdi. Bu bağlamda Apple doğru bir karar alarak uygulamaları mağazasından kaldırdı.