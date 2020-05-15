Apple, Bu Yıl Uygun Fiyatlı 10 İnç iPad Duyurabilir

Apple’ın gelecek ürünlerine dair güvenilir raporlar yayınlayan Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2020’nin ikinci yarısında uygun fiyatlı bir 10.8 inç iPad piyasaya süreceğini iddia etti. Kuo, 2021 başında daha büyük ekrana sahip bir iPad mini’nin de duyurulacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın, sonbaharda tanıtılması beklenen yeni iPhone serisini salgın nedeniyle zamanında tanıtamayacağı ve lansmanı erteleyeceği ddia edilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni söylentiler, Apple’ın yeni iPhone’ları zamanında tanıtacağını belirtirken, şirketin 2020 sonu ve 2021 başında iki yeni iPad piyasaya süreceğini de ortaya koyuyor.

Apple’ın yeni ürünleri hakkında isabetli tahminler yapan Apple analisti Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin 2020’nin ikinci yarısında uygun fiyatlı 10.8 inç iPad duyuracağını öne sürdü. Kuo, uygun fiyatlı olacak 10 inç iPad’in tıpkı iPhone SE’de olduğu gibi Apple’ın en yeni işlemcisini kullanacağını belirtiyor.

Kuo’nun yayınladığı raporda yeni iPad mini ile ilgili bir iddia da bulunuyor. Ünlü Apple analisti, Apple’ın 2021 başında mevcut 7.9 inç iPad mini’den daha büyük ekrana sahip 8.5 veya 9 inç boyutlarında bir iPad mini piyasaya süreceğini öne sürdü.

Ming-Chi Kuo, yeni iPad modellerinin fiyatları konusunda herhangi bir bilgi yayınlamadı. Ancak şu an en uygun fiyatlı olan 10 inç iPad modeli 329 dolar fiyat etiketine sahip. Uygun fiyatlı yeni 10 inç iPad’in bu fiyatın altında bir satış fiyatına sahip olması bekleniyor.

Kuo, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri olması beklenen Apple Glasses hakkında da tahminlerde bulundu. Kuo, Apple Glasses’ın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancak Apple Glasses, yeni iPad'in aksine uygun fiyatlı değil bilhassa pahalı bir ürün olacak.

Ming-Chi Kuo’nun Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklarını göz önüne aldığımızda ünlü analistin iddialarına kulak tıkayamayız. Kuo, son olarak Apple’ın uygun fiyatlı bir yeni iPhone’u olan iPhone SE’nin gelişini ve pek özelliğini aylar öncesinden tahmin etmişti.