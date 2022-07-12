Apple, iOS 16'nın ilk herkese açık beta sürümünü tüm kullanıcılar için yayınladı. Artık iPhone sahipleri, yepyeni özellikleri kararlı iOS 16 sürümünü beklemeden deneyimleyebiliyorlar. Peki iOS 16 açık beta nasıl indirilir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan yaklaşık bir ay önce düzenlediği WWDC 2022 etkinlikleri kapsamında iOS 16 isimli yeni işletim sistemini tanıtmış, iPhone'lara gelecek yepyeni özellikleri bir bir göstermişti. Şimdiyse tüm iPhone sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. iOS 16'nın herkese açık ilk beta sürümü resmen yayınlandı. Peki iOS 16 beta nasıl indirilir?

iOS 16'nın ilk beta sürümü, iPhone'lar için geliştirilen yeni işletim sisteminin yeni özelliklerini içeriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Öyle ki beta sürümler, genel anlamda bazı sorunlara sahip olabilirler. Yani bu işletim sistemini kurduktan sonra tüm özellikleri kullanamayabilir, kullansanız da takılma, çökme benzeri sorunlarla karşılaşabilirsiniz. iOS 16 beta nasıl indirilir konusuna geçmeden önce, bu hatırlatmayı yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. iOS 16 açık betayı yüklemeden önce verilerinizi yediklediğinizden emin olun.

iOS 16 açık beta nasıl indirilir?

Adım #1: iPhone'dan Safari'ye girin.

iPhone'dan Safari'ye girin. Adım #2: Buradaki bağlantıyı açın.

bağlantıyı açın. Adım #3: Apple'ın beta programına, iCloud hesabınızla kaydolun. Daha önce kaydolduysanız giriş yapın.

Apple'ın beta programına, iCloud hesabınızla kaydolun. Daha önce kaydolduysanız giriş yapın. Adım #4: Hüküm ve koşulları kabul edin.

Hüküm ve koşulları kabul edin. Adım #5: iOS'u seçin.

iOS'u seçin. Adım #6: Telefon yedeklemesi ile ilgili hatırlatıcı göreceksiniz. Burayı geçin.

Telefon yedeklemesi ile ilgili hatırlatıcı göreceksiniz. Burayı geçin. Adım #7: Sayfada ilerleyin ve "Profili İndir" butonuna tıklayın.

Sayfada ilerleyin ve "Profili İndir" butonuna tıklayın. Adım #8: Gelen uyarıya izin verin.

Gelen uyarıya izin verin. Adım #9: İndirmenin tamamlanmasını bekleyin.

İndirmenin tamamlanmasını bekleyin. Adım #10: Ayarlar'a girin.

Ayarlar'a girin. Adım #11: İndirilen Profil bölümüne girin.

İndirilen Profil bölümüne girin. Adım #12: Yükle'ye dokunun.

Yükle'ye dokunun. Adım #13: Parolanızı girin ve yeniden Yükle'ye dokunun.

Parolanızı girin ve yeniden Yükle'ye dokunun. Adım #14: İzni onaylayın.

İzni onaylayın. Adım #15: Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin. Adım #16: Ayarlar'a girin.

Ayarlar'a girin. Adım #17: Genel'e girin.

Genel'e girin. Adım #18: Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme bölümüne girin. Adım #19: iOS 16 betasını göreceksiniz. İndirme işlemlerini yapın.

iOS 16 betasını göreceksiniz. İndirme işlemlerini yapın. Adım #20: Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin.

iOS 16 beta nasıl indirilir sorusunun cevabı aslında bu kadar basit. Ancak rehberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi; beta sürümlerde sorunlar yaşanabileceğini unutmayın. Ayrıca; tüm aşamaları doğru bir şekilde yapsanız bile iOS 16 beta sürümü göremeyebilirsiniz. Bunun nedeni ise dağıtım sürecinin devam etmesidir. Güncelleme, saatler içerisinde telefonunuza gelecektir.

Peki tüm aşamaları doğru bir şekilde yaptınız ve iOS 16'nın ilk beta sürümünü başarılı bir şekilde yüklediniz diyelim. Hangi yeniliklerle karşılaşacaksınız?

iOS 16'daki tüm yenilikler için:

iOS 16'nın hayat kurtaran özellikleri için:

iOS 16 duvar kağıtları için:

Hangi iPhone'lar iOS 16 destekliyor?

iOS 16'nın tüm özelliklerine göz attığımız videomuz: