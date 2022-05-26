Apple'ın otomobil projesinden kötü haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün paylaşılan yeni bir duyuruda Apple'ın otomobil projesinde yer alan bir üst düzey yöneticinin farklı bir şirkete transfer olduğu açıklandı.

Apple’ın yıllardır konuşulan elektrikli otomobil projesi son bir yıl içinde somut adımlarla gündeme gelmişti. Şirketin elektrikli otomobil üzerinde çalıştığı kesin olarak bilinirken, son haftalarda bu ekipten olumsuz haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda dağıldığı bile iddia edilen ekibin bugün en üst düzey yöneticilerden birini kaybettiği açıklandı.

Apple’ın üst düzey yöneticisinin şirketten ayrıldığı haberi, otonom teknolojileri üzerine çalışan Luminar tarafından paylaşılan duyuruyla görüldü. Luminar, henüz yaklaşık 7 ay önce Tesla’dan Apple’a geçiş yapan ve elektrikli araba projesinin yöneticilerinden biri olan Christopher Moore’un işe alındığını açıkladı. Moore’un Luminar Technologies’de yazılım geliştirme bölümünün başında olacağı belirtildi.

Apple’ın elektrikli otomobil hayalleri suya mı düşüyor?

Christopher Moore, Apple otomobil projesinin düşen yapraklarının sonuncusu oldu. Hatta Bloomberg’e göre ardımızda bıraktığımız 2 yıllık süreç boyunca Apple Car projesinin yönetimini üstlenen kadronun neredeyse tamamı görevi bıraktı. Moore’dan önce görevi bırakan son isimse Apple’dan Alphabet’in DeepMind ekibine geçiş yapan Ian Goodfellow idi.

Öte yandan Apple, kaybettiği çalışanlarının yerini de doldurmaya devam etti. Şirketin şu ana kadar Ford, Rivian ve otomobil endüstrisindeki diğer dev isimlerden önemli yöneticileri ekibine kattığı biliniyor. Fakat Apple’daki çalışanların sürekli işe girip çıkması, projenin kötüye gittiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Luminar, Moore ile birlikte bir Türk’ü de transfer etti:

Tüm bunlardan bağımsız olarak Luminar, Moore duyurusuyla birlikte bir ismin daha şirkete dahil olduğunu paylaştı. Luminar bünyesine katılan diğer isim, NVIDIA bünyesinde otomobil sektörü için görev yapan tecrübeli isim Taner Özçelik oldu. Özçelik, Luminar’a Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak katıldı.