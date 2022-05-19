Yıllardır süren Apple kendi arabasını üretecek haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer ortaya çıkan bilgiler Apple Car'ın bambaşka bir tasarıma ve özelliğe sahip olacağı ortaya çıkacağını gösterdi.

Apple’ın kendi otomobilini üreteceğini konusunda haberler 2014 yılından beri gündemden düşmüyor. Şirketin fikir değiştirdiği ve artık sürücülerin hiçbir şey yapmasını gerektirmeyecek, kendi kendine giden otonom bir araç üzerinde çalıştığına dair haberler de ortaya çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda ünlü Apple analisti Kuo’nun attığı bir tweet, otomobil bekleyen Apple hayranlarını oldukça üzmüştü. Apple’ın otomobil üretmekten vazgeçtiği iddiaları hakkında bir haber yapmıştık.

Bugün çıkan bir habere göre Apple, bir dizi potansiyel otonom sürüş ve VR özelliği gösteren, otomobille alakalı birkaç patent başvurusunda bulundu. Başvurusu yapıldığı iddia edilen patentler arasında en ilgi çekeni ise VR teknolojisine sahip, camları olmayan bir otomobil tasarımı oldu.

Apple Car istediğiniz yere sizi götürecek

Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine patent başvurusunda bulunduğu haberleriyle gündeme geldi. Başvuruların arasında en ilgi çekeni ise VR özelliğe sahip yeni bir Apple Car tasarımıydı. VR içeriği hakkında detaylı bilgi veren başvuruda, otonom aracın istediğiniz konuma giderken hareketleri ve hızlanma özellikleriyle senkronize edilebileceği yer aldı.

Patent, eğlence sistemine ek olarak, atıfta bulunulan VR teknolojisinin arabada giderken mide bulantısı tutan kişilerin bu durumu yaşamamaları için otomobilin neler yapabildiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Patente göre yolcular, klasik otomobil pencereleri yerine, aracın dışına monte edilmiş kameralara erişmek için VR gözlüklerini kullanarak dış dünyayı görebilirler. Teknoloji, sabit bir ortamda video izlemek ve kitap okumak için ve ayrıca yoldayken sanal toplantılar yapmak için de kullanılabilir.

İlginç özellikler sunan bu yeni camsız Apple Car, Twitter'da kullanıcıların gündemi haline geldi. Çok sayıda kullanıcı yeni tasarımı adeta alay konusu haline getirdi.

İşte Apple Car'ın yeni tasarımına gelen tepkiler:

(Apple Araba Tasarımı)

(Nasıl şarj edebileceğini bekle de gör..)

(Apple Mouse)

(Arkadaşlar devrim yaratan yeni araba fikrime bakın)

(Oyun zamanı)