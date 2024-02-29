Apple'ın otomobil projesini iptal etmesinin ardında yatan gerçekler ortaya çıktı. Konuya aşina kaynaklara göre Apple Car projesini öldüren şey, en temelinde fikir ayrılıklarıydı.

Bu haftanın başlarında, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Şirket, 10 yıldan uzun süredir devam eden otomobil projesini iptal etmeye karar verdi. Hâl böyle olunca Apple, projenin başında kafaya koyduğu "Tesla'yı geçme" fikrini tamamen rafa kaldırmış oldu. Bugünse New York Times, olayın perde arkasını açıkladı. Yapılan açıklamalar, Apple'ın otomobil projesinden neden vazgeçtiğini gözler önüne seriyor.

New York Times'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple'ın otomobil projesi, başladığı ilk günden beri tartışmalara açıktı. Hatta bu konuda şirket içinde anlaşmazlıklar da vardı. Mesela projenin başına getirilen ilk isim olan Steve Zadesky, Tesla'ya rakip olacak bir otomobil planlıyordu. Onun yerine geçen efsane tasarımcı Jony Ive ise tamamen sürücüsüz otomobillere odaklıydı. Yani proje, bir adım ileri gidiyorsa iki adım geri geliyordu.

Bir dönem, Tesla'nın satın alınması düşünüldü

Kaynakların açıklamasına göre tüm bu sarsıntılar içerisinde, Tesla'nın satın alınması olasılığı ortaya çıktı. Hatta Tim Cook da Elon Musk da ilk aşamada bu fikre sıcak baktılar. Ancak taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamayınca böyle bir durum gerçekleşmedi. Apple'a göre tamamen farklı bir yapıyı satın almak yerine kendi ürününü ortaya koymak, daha kolay olacaktı.

Edinilen bilgilere göre Apple Car projesinin ekibi, ilk aşamada Apple Watch'u inşa eden ekipten oluşuyordu. Ancak sonraki dönemlerde bu durum değişti. NASA ve Porsche gibi firmalardan da mühendisler getirildi. Aslına bakacak olursak ekip, yıllar içerisinde çok iyi işler de yapmıştı. Mesela yönleri gösteren ön cam ve güneşten gelen ısıyı içeriye yansıtmayan polimerlerle desteklenmiş cam tavan gibi parçalar tasarlandı.

Direksiyon yerine Siri'nin kullanılması planlanıyordu

Apple'ın otomobil projesi, ilk aşamada direksiyonsuz olarak hayal ediliyordu. Şirket, bunun yerine Siri entegrasyonu planladı. Yani sürücünün sesli yönlendirmesi, aracın kullanımı için yeterli olacaktı. Hatta Tim Cook ile Jony Ive, 2015 yılında hazırlanan bir konsolda, bu sistemin nasıl çalışacağını bizzat denemişlerdi. Tabii bu fikir, sonraki yıllarda iptal edildi. Aslında sadece bu fikir değil, araba üretme fikri bile sallantıya girmişti. Çünkü Apple, 2016 yılında bunun gerçekten zor bir iş olduğunu anlamıştı. Şirket, bir otomobil yerine, otonom sürüş sistemi geliştirme fikrini ön plana çıkardı ve BMW, Nissan ve Mercedes-Benz ile görüştü. Şirketin anlaştığı firma ise Volkswagen oldu.

2016 yılı itibarıyla Apple Car projesi, kelimenin tam anlamıyla çıkmaza girdi. Çünkü proje liderleri değiştikçe fikirler de değişiyordu. Sonraki yıllarda otonom sürüş sistemlerinden bir kez daha vazgeçen şirket, tekrardan elektrikli otomobil fikrine yoğunlaşmıştı. Yine istenilen sonuçlar elde edilemeyince de Apple, projeyi tamamen iptal etmeye karar verdi.

Üretken yapay zekâya odaklanılacak

New York Times, iptal edilen proje hakkında Apple çalışanları ile görüştü. Haber kaynağına göre genel fikir, çalışanların bu durumdan memnun oldukları yönünde. Çünkü Apple, üretken yapay zekâ uğruna elektrikli otomobil projesinden vazgeçti. Apple'da çalışan pek çok kişi, iPhone'ların Apple için vazgeçilemez bir ürün olduğunu, onu yapay zekâ ile donatmanın çok daha iyi bir fikir olacağına inanıyorlar.

Bu arada; Apple Car projesi için çalışan mühendislerin işlerinden olmadıklarını söyleyelim. Mühendisler, otomotiv ve otomasyon sistemlerinden edindikleri beceriyi, farklı ürünlere üretken yapay zekâ özellikleri getirmek için çalışacaklar. Yapay zekâ destekli kameralara sahip olan AirPods'lar, sohbet botları ve artırılmış gerçeklik, Apple'ın araba projesinde çalışan mühendislerinin başlıca işi olacak.