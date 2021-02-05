Analist Adam Jones, Apple'ın otomobili hakkında bugün fazlasıyla ilginç bir öngörüde bulundu. Jones, Apple'ın otomobilinde direksiyon beklemediklerini açıkladı. Ayrıca Apple'ın piyasadaki yerine dair de bazı ifadeler paylaştı.

Son zamanlarda Apple'ın elektrikli otomobili hakkında çok önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Apple, yıllardan beri beklediğimiz otomobilinin üretiminde Hyundai'yle ortaklık kurmayı planlıyordu. Fakat Hyundai, CNBC'nin aktardığına göre ana markayı ortaklığa sürüp sürmeme konusundaki kararsızlığını bozmuş ve ortaklığa Kia Motors'u koyacağını kesinleştirmişti.

Henüz Apple'ın elektrikli otomobili hakkında sular durulmamışken bugün otomobil hakkında fazlasıyla ilginç ve bir o kadar da heyecanlandırıcı bir detay paylaşıldı. Morgan Stanley Auto & Shared Mobility analisti Adam Jones, Apple'ın otomobil pazarına girişinin oldukça farklı olacağını açıkladı.

Apple'ın otomobilinde direksiyon beklenmiyor:

Öncelikle Apple'ın Kia Motors'la olan anlaşmasına değinen Adam Jones, 3,6 milyar değerinde olduğu iddia edilen bu anlaşma için "Bir araba fabrikasına yatırım yapmak için fazla para" ifadesini kullandı. Jones, bu yatırımın yalnızca Apple'ın payı olduğuna da işaret etti.

Adam Jones, bu sözlerinin ardından bombayı patlattı. Analist, Apple'dan geleneksel bir otomobil deneyimi bekleyen kişilerin yeniden düşünmesi gerektiğini ifade edecek şekilde "Direksiyon beklemiyoruz." cümlesini kurdu.

Adam Jones, bu ifadesini şu cümlelerle açıkladı:

"Apple'ın sürüş sürecinde insan müdahalesi içeren bir araç tasarımıyla otomotiv pazarına girdiğini hayal etmekte zorlanıyoruz. Bu sadece bizim görüşümüz, ancak direksiyonu olan bir Apple arabası, fiziksel düğmeleri ve duvara bağlanmış sarmal bir kauçuk kordonu olan bir iPhone gibidir. Eğer haklıysak bu, yatırımcıların otonom araç zaman çizelgesinde takdirini gerçekten artırabilir."

Adam Jones, bu konunun dışında Apple'ın Tesla'ya dev bir rakip olacağını da söyledi. Jones, Tesla'nın Apple'dan önce birkaç modelini daha piyasaya sürme ihtimalinin olduğunu belirtse de eninde sonunda günümüz elektrikli otomobil üreticilerinin piyasayı paylaşacağını ifade etti. Ayrıca Apple'ın gelecekte otomobil piyasasındaki yeni veya yerleşik bazı şirketleri bünyesine katacağını da öngördüğünü belirtti.