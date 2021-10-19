Apple bu akşamki etkinliğinin ardından resmi sitesini de güncelledi ve tüm ürünler mağazaya eklendi. Bu ürünler arasında ilk etapta gözden kaçan harika bir ürün var; parlatma bezi. Tüm Apple cihazlarıyla 'uyumlu' bu bez, ülkemizde 199 TL'den satışta.

Apple bu akşam gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile tüm akşam gündemde kalmayı başardı. Herkerin merakla beklediği en yeni Apple ürünleri, MacBook Pro, AirPods 3 ve Apple'ın yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max oldu.

Özellikle yeni M1 Pro ve M1 Max ve onlardan güç alan yeni MacBook Pro'nun dikkat çektiği etkinlik sonrası hepimiz heyecanla Apple Türkiye resmi sitesini yenilemeye başladık ve fiyatlar açıklandı. Sitede satışa çıkan ürünler arasında dikkat çeken ürünler ise yalnızca AirPods 3 ve yeni MacBook Pro'lar olmadı.

Parlatma bezi, yalnızca 199 TL:

Apple'ın sitesinde görenleri şaşırtan bir diğer yeni ürün ise 'parlatma bezi' oldu. 19 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan ve ülkemizdeki satış fiyatı da 199 TL olan bu bez sitede Apple tarafından 'Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler' şeklinde tanıtılmış ve bir de 'uyumluluk' listesi eklenmiş. Tahmin edeceğiniz üzere bu harika bez tüm Apple cihazları ile uyumlu.

Tabii ki böyle bir ürünün ülkemizde 199 TL gibi bir fiyata satışa çıkması sosyal medyada da bolca konuşuldu. Sizin için gelen tepkilerden bazılarını derledik.

Apple'ın parlatma bezine sosyal medya ne diyor?