Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte bir sürpriz yaparak bir değil, iki yeni çip tanıttı. Gelin, M1 Pro ve M1 Max’in özelliklerine ve ataları M1’e göre ne kadar iyi performans sunduklarına bakalım.

Bir güzel gün daha geldi ve Apple’ın yeni nesil cihazlarını göreceğimiz etkinlik gerçekleşti. Bugün düzenlenen Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve sevilen kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i gördük.

Apple’ın etkinlikte tanıttığı yeni teknolojisiyse bu yılki bilgisayarlarına güç verecek yeni işlemcileriydi. İşlemci’leriydi’, çünkü Apple, bugün 2 farklı yeni M1 çip tanıttı. Gelin, yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcilerin özelliklerine bakalım.

M1 Pro, M1’in üst düzey performansını daha üst düzeye taşıyor:

Yeni M1 Pro çipi, M1 işlemcilerin halihazırda üst düzey olan işlem gücünü daha da üst düzeye taşıyor. M1 Pro, M1’e göre 200GB’saniye daha iyi hafıza bant genişliği sunuyor. Bununla birlikte 32 GB birleşik bellek desteği sunuyor. M1 Pro, 33,7 milyon transistörüyle M1’in 2 kat önüne geçiyor.

M1 Pro’yla birlikte kullanıcıların bilgisayarlarına 8 yüksek performanslı çekirdek ve 2 verimlilik çekirdeği sunuluyor. Yeni çip, M1’e göre %70 daha iyi performans sunuyor. Bununla birlikte çipin içinde 16 çekirdekli GPU çekirdeği yer alıyor. Bu da bir önceki M1 işlemcisine göre 2 kat daha fazla. 2 katlık bu artış, performansta da 2 katlık bir artış sunuyor.

M1 Pro, Intel işlemcili Windows dizüstü bilgisayarlara göre %70 daha az güç tüketecek.

Sürpriz işlemci, dünyayı sallayacak M1 Max:

M1 Pro’nun yanındaysa Apple, birçok kişinin ön göremediği bir hareket yaptı ve iki farklı çip tanıttı. M1 Pro’nun yanında tanıtılan çip, M1 Pro’nun performansını bile çok çok üst düzeye taşıyan M1 Max oldu. M1 Max, 400 GB/saniye hafıza bant genişliği sunacak. 32 çekirdekli GPU’ya yer veren çip, grafik performansını 4 kat artıracak. Bununla birlikte video işleme 2 kat daha hızlı gerçekleştirilecek. Core ML optimizasyonlarıyla makine öğrenimi, 3 – 20 kat arasında daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.