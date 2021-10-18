Apple AirPods 3 Resmen Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kablosuz kulaklıkların mucidi Apple, 2 yıl aranın ardından AirPods'un yeni üçüncü nesil versiyonunu sonunda tanıttı. AirPods 3'ün fiyatı ise her zamanki gibi cep yakan cinsten.

Eylül’de gerçekleşen etkinliğin üzerinden sadece bir ay geçtikten sonra Apple, yeni nesil cihazlarını tanıttığı bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Bugün düzenlenen Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını ve sevilen kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods 3. Nesil’i heyecanlı kullanıcılar beğenisine sundu.

Apple’ın etkinlikte tanıttığı en merak edilen cihazlardan birisi hiç şüphesiz ki üçüncü nesil AirPods 3’tü. On binlerce kişi tarafından canlı olarak naklen izlenen etkinlikte tanıtılan yeni AirPods 3, önceki modellerinin üzerine eklediği yeni ve gelişmiş özellikleriyle piyasanın bir kez daha altını üstüne getireceğinin sinyallerini şimdiden verdi diyebiliriz. Gelin, yeni AirPods 3’ün detaylarına birlikte bakalım.

AirPods 3'ün özellikleri

İç ve dış tasarımı yenilenen kablosuz üçüncü nesil AirPods, sağ ve sol kulaktan ayrı ayrı ses veren geleneksel kulaklıkların aksine ‘Spatial Audio’ özelliği ile ‘üç boyutlu’ bir ses deneyimi sunuyor. Dinlediğiniz müziği ve telefon görüşmelerini kontrol edebileceğiniz bir güç sensörüne sahip olan AirPods ayrıca son derece tiz seslerde bile güçlü bas sağlayabilen düşük distorsiyon sistemiyle destekleniyor. Gelişmiş ses özellikleriyle yeni AirPods, sinema kalitesinde bir deneyim vaad ediyor.

Ter ve suya karşı da dayanıklı olan yeni AirPods 3’ün ayrıca bataryası da artık daha uzun süre gidiyor. 6 saatlik bir kullanım süresine sahip yeni AirPods 3, 5 dakikalık şarjla bile 1 saat çalışabiliyor. MagSafe şarj ile desteklenen şarj kutusuyla birlikte Airpods 3, toplam 30 saatlik bir dinleme süresi sunuyor.

AirPods 3'ün fiyatı:

179 dolar fiyata sahip olan AirPods 3’ün şimdilik şu an sadece ön satışı yapılıyor. Önümüzdeki hafta ise satışlar başlayacak. 3. nesil AirPods, Türkiye'de 1.999 TL'den satışa sunulacak.