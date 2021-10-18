Apple’ın Unleashed Etkinliğinde Tanıttığı Tüm Cihazlar

Apple, bu gece düzenlediği ‘Unleashed’ etkinliğinde rakiplerinin darlanmasına neden olan yepyeni cihazlarını kullanıcılarıyla paylaştı. Gelin, bu cihazların özelliklerine kısa kısa bakalım.

Apple, uzun zamandır beklediğimiz etkinliğini bugün düzenledi. Türkiye saati ile 20.00’da başlayan etkinlikte şirket, kendi alanlarında sektöre öncülük edecek yeni cihazlarını ve teknolojilerini tanıttı. Canlı olarak her bir cihazın özelliklerini sizlere anlattığımız yazılarımız dışında bu yazıda, tüm cihazları özet şekilde sizlere aktaracağız. Gelin, Apple’ın bugün neler tanıttığına kısaca bakalım.

Fiyatıyla acıtan, performansıyla coşturan iki yeni MacBook Pro:

Apple, merakla beklediğimiz 14 ve 16 inçlik MacBook Pro’larını yepyeni iki yeni çiple ve tasarımla tanıttı. Daha yuvarlak bir yapıya sahip olan bu seneki modeller, 120 Hz’lik ekran tazeleme hızıyla da dikkat çekiyor. Elbette bu cihazları en özel yapan şeyler, bu akşam tanıtılan 2 yeni çip.

Yeni MacBook Pro, kamerasında da yenilik sunacak. Apple, kameralarının çözünürlüğünü 1080p’ye yükseltti ve düşük ışık performansını da -yapılan açıklamaya göre- 2 kat arttırdı. Bilgisayarların fiyatlarıysa son günlerdeki kur yükselişine rağmen şoka uğratacak düzeyde değildi. (Elbette hiç de pahalı değil demiyoruz, sadece daha yüksek bekliyorduk.)

MacBook Pro’ların özelliklerini ve Türkiye fiyatlarını öğrenmek için:

Intel’in gözünden yaş getirecek M1 Pro ve M1 Max çipler:

Bu yıl Apple, bir sürpriz yaparak bir değil, iki yeni çip tanıttı. Bu çiplerden ilki olan M1 Pro, geçtiğimiz nesil M1 işlemcisine göre 2 kat daha iyi performans sunacak. Bununla birlikte Intel işlemcilere göre %70 daha az güç tüketimi sağlayacak.

M1 Max işlemcisiyse günümüzün en güçlü işlemcisi olacak. Yalnızca 16 inçlik MacBook Pro’nun en üst modelinde sunulacak olan bu işlemci, bir önceki nesil işlemciden 4 kat daha iyi performans sunacak. Intel işlemcilere göreyse %40 daha az güç tüketimi sağlayacak.

Yeni M1 çiplerinin özelliklerini öğrenmek için:

Ses kalitesini arşa çıkaran 3. nesil AirPods:

Bu yıl merakla beklenen bir diğer ürünse yeni nesil AirPods kulaklıklardı. 3. nesil AirPods, iç ve dış tasarımında tamamen yenilendi. Kulaklıklar, sağ ve sol kulaktan ayrı ayrı ses veren geleneksel kulaklıkların aksine ‘Spatial Audio’ özelliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca tek şarjdaki kullanım süresiyle de dikkat çekiyor.