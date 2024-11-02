Özellikle iOS'taki en popüler fotoğrafçılık uygulamalarından biri Apple tarafından satın alındı.

Apple, Mac ve iOS platformlarında yaygın olarak kullanılan fotoğraf düzenleme uygulaması Pixelmator'ı satın aldı.

Pixelmator, kendi blog sitesinde yaptığı bir açıklamayla Apple tarafından satın alındığını doğrularken, şirket bu satın alım sayesinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve dünya çapındaki yaratıcı insanların hayatlarında daha büyük bir etki yaratmayı hedeflediğini belirtti. Pixelmator ekibi satın almanın detaylarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Pixelmator, yasal düzenlemelerin onayına tabi olmak üzere Apple tarafından satın alınmak üzere bir anlaşma imzalamıştır. Uygulamalarda şu aşamada önemli bir değişiklik olmayacak. Gelecek heyecan verici güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin."

Pixelmator'ın satın alımı henüz yasal süreçten geçmedi

Apple her ne kadar Pixelmator'ı satın almış olsa da Litvanya merkezli şirketin Apple çatısı altına girmesi için gerekli yasal onay süreci devam etmekte. Şirket bu konuda daha fazla detay vermezken, teknoloji dünyasında son dönemde düzenleyici baskı nedeniyle bazı büyük anlaşmaların sekteye uğradığı bilinen bir gerçek.

Örneğin, Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alırken başarılı bir süreç geçirse de NVIDIA'nın Arm'i, Amazon'un iRobot'u, ve Adobe'nin Figma'yı satın alması birçok engele takılmıştı.

Apple, Pixelmator ile neler planlıyor?

Apple’ın geçmişteki satın alımları, bu yeni satın alımın geleceği konusunda bazı ipuçları veriyor.

Örneğin Apple'ın 2020’de satın aldığı hava durumu uygulaması Dark Sky, iki yıl sonra kapatılmış, teknolojisi ise Apple’ın kendi hava durumu uygulamasına entegre edilmişti. Bu durumun Pixelmator'da da yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik belirsiz.

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