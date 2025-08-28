Akıllı telefon pazarında dengeler yavaş yavaş değişiyor. Bazı markalar satışlarda tökezlerken, iPhone modelleri sektöre yön vermeye devam ediyor. Paylaşılan yeni veriler, önümüzdeki yıl büyümenin asıl kaynağının iPhone olacağını gösteriyor. IDC’nin son raporu da bu tabloyu rakamlarla doğruluyor.

iPhone satışları artış gösteriyor ve 2025’te de yükselişin sürmesi bekleniyor. Bu da rakiplerin zorlandığı bir dönemde akıllı telefon pazarına hareket kazandıracak.

IDC’nin son raporuna göre 2025’te dünya genelinde akıllı telefon satışlarının %1 artması ve toplamda 1,24 milyar adede ulaşması bekleniyor. Mayıs ayında paylaşılan önceki tahmin ise %0,6 seviyesindeydi.

2025’te telefon fiyatları %5 yükselecek

Bu artışın arkasındaki en büyük sebep iPhone. Apple’ın telefonlarının bu yıl %3,9 oranında büyüme göstermesi bekleniyor. IDC, Apple olmasa pazarın neredeyse yerinde sayacağını ya da küçüleceğini belirtiyor. iPhone’un satışlarını ayakta tutan şeyler ise takas kampanyaları, taksit seçenekleri ve kullanıcıların markaya bağlılığı.

Android tarafında özellikle Çin’de talep düşerken iOS kullanıcılarının çoğu marka değiştirmiyor. Bu da Apple’ın hem pazar payını korumasını hem de premium sınıftaki gücünü sağlamlaştırmasını sağlıyor.

2025’te telefon fiyatlarının ortalama %5 artması, pazarın toplam değerinin ise %6 yükselmesi bekleniyor. Apple ise premium modellere odaklanma stratejisini sürdürerek satışlarını yukarıda tutmaya çalışıyor.