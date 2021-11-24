Apple Türkiye geçtiğimiz saatlerde resmî internet sitesi üzerinden tüm ürünlerinin satışını durdurmuştu. Gelişmenin ardından gelen haberler ise bazı siparişlerin iptal edilmeye başladığı yönünde.

Geride bıraktıımız gün TL'de yaşanan değer kaybı sonrası dolar kuru 13 TL üzerine çıkarak rekor kırmış, ardından 12,80 TL seviyelerine düşmüştü. Bu tarihi yükseliş sonrası ülkemizde teknoloji dünyası için oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve Apple ülkemizde resmi sitesi üzerinden tüm satışları durdurdu.

Bu gelişme sonrası Apple ürünlerinden sipariş veren pek çok kullanıcı siparişlerinin durumunu merak etmeye başladı. Tam da pek çok Apple müşterisinin 'siparişim acaba ne durumda' sorusunu sormaya başladığı anda ilk haberler de gelmeye başladı.

Apple, faturalandırılmayan siparişleri iptal etmeye başladı:

Tweeti görüntüleyemiyosanız buraya tıklayabilirsiniz.

Apple'ın izlediği bu politika noktasında önümüzdeki günlerde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Satışların durdurulması beraberinde 'acaba pazardan çekilir mi?' sorularını bile getirmeye başlamışken faturalandırılmamış siparişlerin iptal edilmeye başladığı bilgisinin gelmesi, soru işaretlerini artırdı. Berkin Ceylan isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 13 siparişinin iptal edildiğine yönelik bir ekran görüntüsü paylaştı.

Sosyal medyada tüm siparişlerin iptal edilip edilmeyeceğine yönelik pek çok kişinin merakı devam ederken, satışların durdurulması sonrası yabancı basına da yansıyan konuya ilişkin Apple'dan henüz resmî bir açıklama gelmiş durumda değil.

Sizin başınıza benzer bir durum geldi mi?