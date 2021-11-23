Bu akşam Apple Türkiye sitesindeki iPhone 11 satışları durdu. Farklı seçenekleri işaretleseniz de sepete eklenemeyen cihazın dolardan dolayı fiyat güncellemesi alması, konuşulan ihtimaller arasında.

Bildiğiniz üzere bugün dolarda yaklaşık 2 TL’lik bir artış yaşandı. Biz bu haberi yazarken 12,76 lirada olan doların bu artışının her teknolojik ürün gibi iPhone’larda yaratacağı artış da bu vesileyle gündeme geldi. Biz iPhone’lara gelmesi ihtimali olan bu zamları beklerken Apple’ın sitesinde de konuyla ilgili olabilecek bir değişiklik yaşandı.

Apple’ın resmî sitesinde satılan iPhone 11’in satışları, bugün akşam saatlerinde birden bire durdu. Apple'da benzer adımlar genellikle ürünlerin fiyatlarında değişiklik olacağı zaman yaşanıyor. Ancak bunun modele özgü bir karar mı, yoksa fiyat güncellemesine bağlı bir kesinti mi olduğu henüz bilinmiyor.

Apple.com’daki iPhone 11 satışları durdu: Yeni fiyat mı geliyor?

Şu anda Apple’ın sitesindeki iPhone 11 ilanına girdiğinizde hangi renk ve kapasite seçeneğine basarsanız basın, cihazı sepetinize ekleyemiyorsunuz. Bugün Apple bilgisayarlarının düşen TL değeriyle dolar bazında ABD’den bile daha ucuza satıldığından bahsetmiştik. Zira fiyatlar henüz güncellenmedi ve bu durum iPhone’larda da böyle. Ancak yaşanan bu gelişme, eğer modelin satışının durdurulması gibi bir durum söz konusu değilse fiyat güncellemesiyle ilgili olabilir.

Bunun yanında diğer modellerde de benzer bir durum görülse de kısa sürede sorun ortadan kalktı. Şu an başlangıç fiyatı 7 bin 999 TL olarak gözüken iPhone 11’de ise durum aynı. Telefonlarda ve tüm diğer teknolojik cihazlarda ne kadar ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşacağımızı dolar kurundaki iniş çıkışlar durulunca daha net göreceğiz gibi.

Güncelleme:

An itibarıyla resmi Apple sitesinde tüm iPhone satışları durduruldu. Sitede herhangi bir iPhone modeli seçildikten sonra alışverişi tamamlamak için 'Devam' butonuna basılamıyor.