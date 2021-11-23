Son 10 Yılın Dolar Kuru - iPhone Fiyatını Karşılaştırdık

Dolar kuru, son yıllardaki yükselişine ardımızda bıraktığımız haftalarda da ivme katarak devam etti. Peki, son 10 yılda bugün 13,46’yı gören dolar kuru mu daha çok artış gösterdi, yoksa iPhone fiyatları mı?

Son bir ayı aşkın süredir dolar kuru, peşi sıra rekorlar kıra kıra bugün 12 TL seviyesini de aşmayı başardı. Hatta dolar kuru, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 12,75 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 13 TL’ye fısıldıyor (Derken yazıyı yazdığımız sırada 13,46 ile yeni bir rekor kırıldı). Dolar, özellikle son haftalarda ciddi bir artış yaşasa da elbette bugüne kadar da sabit bir şekilde ilerlemedi.

Özellikle 2018 yılından bu yana sürekli yükselmeye devam eden dolar kuru, elbette günlük yaşamda kullandığımız her türlü ürünün ve hammaddenin fiyatının da artmasına neden oldu. Bu fiyat artışlarına tek tek girmek fazlasıyla uzun ve sıkıcı olabilir, dolayısıyla biz dolar kuru ve bir ürünün fiyatının yıllar içinde yaşadığı değişimi net bir şekilde seçebilmek için tek bir üründe karar kıldık: iPhone.

Dolar kuru ve iPhone fiyatları son 10 yılda nasıl değişti?

Daha önce sizlere iPhone fiyatlarının son 10 yılda asgari ücrete göre nasıl bir değişim yaşadığını göstermiştik. Bu kez hazırladığımız grafiklerle iPhone fiyatının ve dolar kurunun yıllar içindeki değişimini gösteriyor olacağız. Grafiklere geçmeden önce bu grafikleri okumanız için gereken bilgileri sunalım:

Grafikteki iPhone fiyatları, her yıl piyasaya sürülen iPhone modellerinin en uygun fiyatlı modellerinin giriş seviye fiyatlarıdır. Örneğin, 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13 serisinin ‘iPhone 13’ modelinin en düşük bellek kapasitesine sahip versiyonunun fiyatı alındı. Ayrıca Apple, dijital mağazasını Kasım 2013’te açtığından, bu tarihten önceki tüm iPhone modellerinin fiyatları operatörlerin belirlediği fiyatlardı. 2013 – bugün arasındaki tüm modellerdeyse Apple’ın açıkladığı fiyatlar alındı.

Bu kapsamda grafiğimizde yer verdiğimiz iPhone modellerinin listesi ve Türkiye çıkış fiyatları şu şekildeydi: iPhone 4s – 2.020 TL* iPhone 5 -2.149 TL* iPhone 5s – 2.149 TL iPhone 6 – 2.349 TL iPhone 6s – 3.099 TL iPhone 7 – 3.799 TL iPhone 8 – 4.199 TL iPhone XS – 9.899 TL iPhone 11 – 7.299 TL iPhone 12 – 10.999 TL iPhone 13 – 11.999 TL



(*operatör fiyatı)

Her yılı temsil eden dolar kurları, iPhone modellerinin Türkiye’ye ilk satışa sunulduğu günün dolar kuru olarak alındı. Bu kapsamda yıllar özelinde baz aldığımız kurlar şu şekildeydi: 2011 - 1,84 TL 2012 - 1,77 TL 2013 - 1,99 TL 2014 - 2,25 TL 2015 - 2,88 TL 2016 - 3 TL 2017 - 3,66 TL 2018 - 6,2 TL 2019 - 5,89 TL 2020 - 7,81 TL 2021 - 8,89 TL



Not: Grafiği hazırlarken 12,46 ile rekor kıran dolar kuru, bu kez yazıyı yazarken 13,46 ile yeni bir rekora imza attı. Grafiği yeniden hazırladık.

Dolar kuru ve iPhone fiyatları, 2011 yılına göre nasıl değişti?

Hazırladığımız bu grafik, iPhone fiyatları ve dolar kurunun 2011 yılı baz alındığında yüzde kaç değiştiğini gösteriyor. Grafikte görebildiğimiz üzere 2017 yılına kadar iPhone ve dolar kurundaki değişim, hemen hemen aynı oranda kalıyor. Fakat 2018 yılından sonra dolar kurundaki ani artışla iPhone fiyatlarında da bir sıçrama görüyoruz. Sonraki yıllardaysa iPhone fiyatları, 2011 yılına göre dolar kurundan daha yüksek oranlarda seyretti.

23 Kasım 2021, yani bu yazıyı yazdığımız güne gelecek olursak Apple, ürünlerinin fiyatlarında henüz bir değişiklik yapmadı. Fakat dolar kurundaki değişim, 2011 yılına göre %631 seviyesini aştı.

Dolar kuru ve iPhone fiyatları, son 10 yılda yıldan yıla nasıl değişim gösterdi?

Peki, dolar kuru ve iPhone fiyatları, bir önceki yıla göre yıldan yıla nasıl değişim gösterdi? Bu sorunun cevabını verdiğimiz yukarıdaki grafikte de 2018 yılında bir önceki yıla göre dolar kurunda bir sıçrama görüyoruz. 2017 yılında başlayan yükseliş, 2018 yılında şiddetlenerek daha ciddi seviyelere ulaşıyor. 2018 yılında dolar, kuru, bir önceki yıla göre %69 oranında artış gösterdi. Bu artışın ve 2017’deki artışın iPhone fiyatlarına olan yansımasıysa %135 idi.

2018 yılında iPhone fiyatlarında gördüğümüz artışın aslında iki nedeni bulunuyor. Bu yıl Apple, telefonlarına segment atlatarak yurt dışı fiyatlarında da artışa gitmişti. iPhone XS serisinden bir ay sonra piyasaya sürülen iPhone XR ile de uygun fiyatlı bir alternatif sunulmuştu. Baz modeldeki fiyat artışı, bir önceki yıla göre 300 dolar seviyesindeydi. Türkiye'de dolar kurundaki artış (1 yılda %69) ve ana fiyattaki artış birleşince, 2018 yılındaki iPhone absürt bir fiyata satışa sunuldu.

23 Kasım 2021, doların yarım gün bile geçmeden 2,11 TL değer kazandığı güne gelelim:

23 Kasım 2021, yani bu yazıyı yazdığımız güne gelecek olursak Apple, ürünlerinin fiyatlarında henüz bir değişiklik yapmadı. Fakat dolar kurundaki değişim, 2011 yılına göre %631 seviyesini aştı.

Yıldan yıla değişimi yorumlayacak olursak, dolar kuru, 2020 yılının ekim ayına göre %72’yi aşkın bir artış gösterdi.

Bu artış seviyelerine bakıldığında gelecek zamların oldukça göz korkutucu olduğunu söylemeden geçmeyelim… Bugüne en yakın değerler, 2018 yılında gördüğümüz değerlerdi.