Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple, Siri’yi Kurtarmaya Kararlı: Gemini Destekli Yeni Nesil Versiyon Neler Sunacak?

Yeni nesil Siri, klasik komut sisteminden çıkıp sohbet edebilen gerçek bir yapay zekâ asistanına dönüşecek. Yıl sonuna doğru gelmesi beklenen sistem, Apple’ın yapay zekâ yarışında geri kalmama hamlesi olarak görülüyor.

Deniz Şen

Apple, yıllardır rakiplerinin gerisinde kalan sesli asistanı Siri’yi kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre şirket, yeni nesil Siri için Google’ın geliştirdiği Gemini yapay zekâ modelinden güç alacak.

Bu hamleyle birlikte Siri’nin sadece basit komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkıp, kullanıcıyla doğal şekilde iletişim kurabilen bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Yeni sürümün yıl sonuna doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

İçerikten Görseller

3
6

Yeni Siri sohbet edebilecek.

3

Yeni nesil Siri’nin en büyük farkı, klasik soru-cevap sisteminin ötesine geçmesi olacak. Sistem, kullanıcıyla daha doğal konuşmalar yapabilecek, bağlamı anlayabilecek ve önceki konuşmaları hatırlayabilecek. Bu da Siri’yi, ChatGPT ve Gemini benzeri modern yapay zekâ asistanlarına daha yakın bir noktaya taşıyacak.

Sadece konuşmayacak, komutlarını da yerine getirecek.

Yeni Siri sadece sohbet etmekle kalmayacak; aynı zamanda birçok görevi de aktif şekilde yerine getirebilecek. Örneğin, seyahat planlama ve rezervasyon, not oluşturma gibi işlemler Siri’nin doğal akışta yapabildiği şeyler hâline gelecek.

Apple verileri Google’a bırakmak istemiyor.

6

İşin en kritik kısmı ise gizlilik tarafı. Apple, Gemini modelini kullanacak olsa da kullanıcı verilerini doğrudan Google’a göndermeyecek. Bunun yerine şirketin kendi “Private Cloud Compute” altyapısı devreye girecek. Yani Apple, hem Google’ın gücünden yararlanacak hem de kontrolü elinde tutmaya çalışacak.

Bu hamle, Apple’ın yapay zekâ yarışında geri kalmamak için attığı en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Şirketin, Siri’yi gerçek anlamda “akıllı” hâle getirerek ekosistemin merkezine yerleştirmek istediği açık.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com