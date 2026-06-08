ChatGPT büyük bir güncelleme ile bugüne kadarki en kapsamlı değişimlerinden birine hazırlanıyor olabilir. OpenAI’ın popüler yapay zekâ aracını yalnızca sohbet edilen bir bot olmaktan çıkarıp kodlama, görsel üretim, yapay zekâ ajanları ve farklı uygulamalarla çalışan bir merkeze dönüştürmek istediği öne sürüldü.

ChatGPT, hayatımıza girdiği ilk günden beri çoğumuz için soru sorduğumuz, metin yazdırdığımız ya da fikir aldığımız bir yapay zekâ aracıydı. Ancak görünen o ki OpenAI, artık bu deneyimi çok daha ileri taşımak istiyor. Ortaya çıkan son bilgiler, ChatGPT’nin alıştığımız sohbet penceresinden çıkıp bambaşka bir yapıya kavuşabileceğini gösteriyor.

Bu değişim gerçekleşirse ChatGPT’yi yalnızca “bana bunu açıkla” dediğimiz bir araç olarak görmeyebiliriz. Bunun yerine bir profesyonel gibi kod yazan, görsel hazırlayan, diğer uygulamalarla bağlantı kuran ve bazı işleri bizim yerimize tamamlayan çok daha kapsamlı bir asistana dönüşebilir. Yani OpenAI’ın hedefi, ChatGPT’yi günlük dijital hayatın merkezine taşımak gibi görünüyor.

OpenAI, ChatGPT’yi daha kapsamlı bir yapay zekâ merkezine çevirmek istiyor

Financial Times’ın paylaştığı habere göre OpenAI, ChatGPT için şimdiye kadarki en büyük ürün ve arayüz dönüşümlerinden birini hazırlıyor. Bu değişikliklerin ilk olarak web sitesi ve mobil uygulamalarda görülmesi bekleniyor. Yeni yapı, kullanıcıları yalnızca sohbet ekranında tutmak yerine farklı yapay zekâ araçlarına daha hızlı yönlendirebilir.

Bu planın merkezinde “süper uygulama” fikri var. Yani ChatGPT; kodlama aracı Codex’i, görsel üretim özelliklerini, yapay zekâ ajanlarını ve Canva ile Booking.com gibi üçüncü taraf servisleri daha görünür hâle getirebilir. Böylece kullanıcı, farklı işler için ayrı ayrı uygulama aramak yerine birçok süreci ChatGPT içinden daha hızlı yönetebilir.

Bu dönüşümün arkasında sadece kullanıcı deneyimi yok

OpenAI’ın bu hamlesi yalnızca “ChatGPT daha güzel görünsün” düşüncesinden ibaret değil. Şirketin özellikle kurumsal müşterilere daha güçlü bir araç sunmak istediği belirtiliyor. Çünkü ChatGPT, şirketler için sadece e-posta taslağı hazırlayan ya da metin özetleyen bir sistemden çok daha fazlasına dönüşme potansiyeline sahip.

Aktarılan bilgilere göre OpenAI, halka arz ihtimali öncesinde gelirlerini güçlendirmek ve kurumsal taraftaki payını artırmak istiyor. Şirketlerin ChatGPT’yi çalışanların günlük iş akışlarına daha fazla entegre etmesi, OpenAI için önemli bir büyüme alanı olabilir. Bu yüzden yeni ChatGPT, bireysel kullanıcı kadar iş dünyasını da hedefliyor.

Codex, yeni ChatGPT deneyiminin en önemli parçalarından biri olabilir

Bu büyük güncellemenin en dikkat çeken taraflarından biri Codex olacak gibi görünüyor. OpenAI’ın kodlama odaklı yapay zekâ ürünü, yeni dönemde ChatGPT içinde daha merkezi bir konuma taşınabilir. Bu da özellikle yazılımcılar, ürün ekipleri ve teknik çalışanlar için ChatGPT’nin çok daha kullanışlı bir araca dönüşmesi anlamına geliyor.

Codex’in daha görünür hâle gelmesi, ChatGPT’nin “sohbet botu” algısını da ciddi şekilde değiştirebilir. Çünkü burada amaç yalnızca kullanıcının sorduğu soruya cevap vermek değil; kod yazmak, hataları ayıklamak, proje üzerinde çalışmak ve bazı teknik görevleri adım adım tamamlamak. Kısacası ChatGPT, daha fazla işi gerçekten yapan bir asistana yaklaşabilir.

Yapay zekâ ajanları ve uygulama bağlantıları daha fazla öne çıkacak

Yeni dönemin bir diğer önemli başlığı ise yapay zekâ ajanları olacak. Bu ajanları, bir görevi sadece açıklayan değil, belirli adımları takip ederek yerine getirmeye çalışan yardımcı sistemler olarak düşünebilirsiniz. Örneğin plan yapmak, bir işlem için uygun aracı seçmek ya da farklı uygulamalar arasında bağlantı kurmak bu yapının parçası olabilir.

OpenAI’ın ChatGPT içinde Canva, Booking.com ve benzeri servisleri daha belirgin hâle getirmek istediği de aktarılıyor. Böylece kullanıcı, bir seyahat planı yaparken ya da görsel hazırlarken ChatGPT’den çıkmadan ilgili servislere yönlendirilebilir. Bu da ChatGPT’yi klasik bir sohbet ekranından çok, işlerin başlatıldığı ana merkeze çevirebilir.

Şimdilik resmi duyuru yok ama beklenti oldukça büyük

Burada altını çizmek gereken önemli bir nokta var: Bu bilgiler şimdilik OpenAI’ın resmi duyurusu değil, Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir iddia. Reuters da bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor. Yani OpenAI sahneye çıkıp net açıklamayı yapana kadar bazı detayların değişme ihtimali var.

Yine de tüm işaretler ChatGPT’nin sıradan bir güncellemeden daha fazlasına hazırlandığını gösteriyor. Eğer bu dönüşüm beklendiği gibi gerçekleşirse ChatGPT, sadece cevap veren bir yapay zekâ olmaktan çıkıp kodlama, tasarım, planlama ve iş süreçlerinde daha aktif rol alan bir platforma dönüşebilir. Bu da yapay zekâ kullanımında yeni bir sayfa açabilir.